Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Без фізики та хімії: в Україні скоротять предмети для старшокласників

Віталій Кірсанов
11 січня 2025, 16:15
386
Найбільше уваги обов'язковим для всіх дисциплінам старшокласники та старшокласниці приділятимуть у 10 класі.
школа, МОН
В Україні скоротять предмети для старшокласників / колаж: Главред, фото: УНІАН, mon.gov.ua

Ви дізнаєтеся:

  • Школа стане профільною
  • Більше уваги обов'язковим дисциплінам приділятимуть у 10 класі
  • Що приберуть зі списку обов'язкових дисциплін

З 2027 року в Україні почне діяти освітня реформа, яка змінить застарілі методи навчання. Так, діти в старшій школі матимуть ширший вибір профілів, предметів і курсів. При цьому буде скорочено кількість обов'язкових предметів. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Як зазначають у МОН, школа стане профільною. Відповідно, учні матимуть три рівні вибору:

відео дня
  • вибір профілю навчання - профільні предмети та курси вивчатимуть поглиблено;
  • вибір предметів/курсів у межах профілю - щоб індивідуалізувати вивчення обраного профілю;
  • вибір предметів/курсів поза профілем для врахування різних інтересів учнівства.

"Отже, старшокласники та старшокласниці зможуть навчатися в ліцеях за обраним профілем, самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також курси, не пов'язані з профілем", - повідомляють у МОН.

реформа МОН
Реформа МОН / Фото: mon.gov.ua

Найбільше уваги обов'язковим для всіх дисциплінам старшокласники та старшокласниці приділятимуть у 10 класі. Саме тоді учні та учениці ознайомляться з обраним профілем, а за бажанням зможуть змінити його.

У 10 класі серед обов'язкових будуть такі дисципліни:

  • мовно-літературна (українська мова, літератури, іноземні мови);
  • математична (інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо);
  • природнича (інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія тощо);
  • громадянська та історична (історія, громадянська освіта тощо);
  • соціальна та здоров'язбережувальна (курси, пов'язані з благополуччям, здоров'ям тощо);
  • інформатична (інформатика); фізична культура (спортивні заняття);
  • художня (музичне мистецтво, живопис тощо);
  • технологічна (технології, промисловий дизайн тощо).
реформа МОН
Реформа МОН / Фото: mon.gov.ua

Зі списку обов'язкових дисциплін приберуть:

  • географію,
  • фізику,
  • хімію,
  • зарубіжну літературу,
  • всесвітню історію,
  • громадянську освіту,
  • біологію/екологію.

Новини освіти:

Як повідомляв Главред, міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив про те, що в Україні з 2027 року старшокласники навчатимуться на рік довше - 12 класів.

Раніше в МОН заявили про те, що вчителі матимуть 24 тисячі зарплати. Наразі в країні є великий дефіцит вчителів, зокрема, найгостріший - вчителів інформатики, вчителів математики.

Як повідомлялося, українські студенти зможуть отримувати соціальні стипендії, однак вони будуть доступні лише певним категоріям студентів. Міністерство соціальної політики розкрило деталі цієї ініціативи, зокрема, стипендії зможуть отримувати студенти, які перебували в російському полоні або ув'язнені через збройну агресію РФ проти України, а також їхні діти.

Читайте також:

Що відомо про Міністерство освіти і науки України?

Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передавання) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ і організацій, які надають послуги у сфері освіти і науки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

школярі школы МОН міністерство освіти Міністерство освіти і науки України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна: аналітик розкрив неочікуваний сценарій

Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна: аналітик розкрив неочікуваний сценарій

16:10Україна
"Далі будемо відступати": ситуація в районі Курахового загострюється - деталі

"Далі будемо відступати": ситуація в районі Курахового загострюється - деталі

15:58Україна
Теплий прийом: РФ відступила на Харківщині - космічні втрати техніки та піхоти

Теплий прийом: РФ відступила на Харківщині - космічні втрати техніки та піхоти

15:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україну йдуть сильні морози: синоптик назвала дату зміни погоди

В Україну йдуть сильні морози: синоптик назвала дату зміни погоди

Померла популярна російська актриса

Померла популярна російська актриса

Уже 140 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців рвонули вгору

Уже 140 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців рвонули вгору

Гороскоп на завтра 12 січня: Близнюкам - великі гроші, Водоліям - успіх і щастя

Гороскоп на завтра 12 січня: Близнюкам - великі гроші, Водоліям - успіх і щастя

Весь рік буде щасливим: що потрібно зробити 11 січня - прикмети

Весь рік буде щасливим: що потрібно зробити 11 січня - прикмети

Останні новини

16:44

Ризикувати чи ні: коли розбите яйце можна їсти, а коли варто викинути

16:44

Суттєвий "стрибок" цін на продукти в Україні: що подорожчало найбільше

16:15

Без фізики та хімії: в Україні скоротять предмети для старшокласників

16:11

Чи треба додавати кондиціонер для прання: неочевидна відповідь експертів

16:10

Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна: аналітик розкрив неочікуваний сценарій

В Україну йдуть сильні морози: синоптик назвала дату зміни погодиВ Україну йдуть сильні морози: синоптик назвала дату зміни погоди
16:07

Багато людей роблять неправильно: експерт пояснив, як потрібно зберігати яйця

15:58

"Далі будемо відступати": ситуація в районі Курахового загострюється - деталі

15:49

Теплий прийом: РФ відступила на Харківщині - космічні втрати техніки та піхоти

15:24

Місячні вузли змінюють знак: які доленосні події відбудуться в найближчі півтора рокуВідео

Реклама
15:19

Україна планує наростити виробництво ракет, артилерії та техніки - Зеленський

15:10

"Світ має знати, що відбувається". Зеленський показав перших полонених корейців

15:09

Вихід ЗСУ з Курської області відкриє шлях 60 тисячам російських військових - WP

15:03

Вдарить мороз -10 градусів: Україну накриває сильне похолодання

14:29

"Я не шукаю жалю чи співчуття": Тодоренко на фото показала невиліковну недугу

14:01

Коли буде парад планет у 2025 році: точна дата події

13:45

Вимоги Путіна на переговорах з Трампом: що хоче Кремль в обмін на мир - FT

13:20

Гороскоп Таро на повню 13 січня 2025: Ракам - зміни, Левам - прогрес

12:57

"Міра захисту": Норвегія хоче побудувати ще більше бомбосховищ

12:51

Ім'я та фото: Венсану Касселю народили ще одну дитину

12:38

ЗСУ все ще виборюють ключове місто: військові спростували заяви про окупацію

Реклама
11:53

"Рекорд" за останні 8 років: в Україні зростає ціна на популярний фрукт

11:47

Гороскоп на січень 2025: на один знак зодіаку чекає дуже грошовий місяцьВідео

11:42

Хмари над фронтом згущаються: позиції ЗСУ зруйновано на трьох напрямках

11:18

Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з РФ

10:32

100 життів за кожен квадратний кілометр: армія РФ та КНДР потопає у втратах

10:10

Ідеальна закуска, яку розмітають за 1 хвилину: рецепт дуже швидкої страви

10:08

Уламки пошкодили будинки у 7 областях: РФ запустила по Україні 74 дрони

09:48

Кіркоров не може стояти і ходити: путініста відправили додому з реанімації

09:46

Гороскоп на січень 2025: що Овнам принесе перший місяць нового рокуВідео

09:16

Палають порти, зруйновані будинки росіян: РФ атакував рій дронів - де влучили

09:02

Армія РФ окупувала Курахове – DeepState

08:00

Що зупинить Росію і Путіна, якщо не членство України в НАТОПогляд

07:52

Переговори України і РФ не призведуть до миру: в ISW назвали головну перепону

07:15

Чим відрізняються 2 малюнки з лампою Аладдіна: треба знайти відповідь за 26 секунд

06:10

Цікавий факт про Канаду, США і заяви ТрампаПогляд

05:57

Гороскоп на завтра 12 січня: Близнюкам - великі гроші, Водоліям - успіх і щастя

05:00

Яке сьогодні свято 11 січня 2025 року: чому цього дня не можна стригтись

04:00

Який бензин може повільно "вбивати" автомобіль: попередження для водіїв

03:35

"Сигарета" чи "цигарка" – як правильно: лише одиниці зможуть відповістиВідео

03:34

Чи здатен Трамп закінчити війну в Україні: експосол пояснив важливий нюансВідео

Реклама
02:37

Загроза нового штурму Києва: названо ймовірний напрямок атаки РФ

02:00

Мовчунья Стоцька покинула РФ із дітьми слідом за іншими артистами - причина

01:47

4 знаки зодіаку, які ненавидять увагу

01:00

"Баба Яга проти": чому Трамп не бачить Україну в НАТО - яка альтернатива

00:53

"Війна закінчиться хоч завтра": Ходжес назвав єдину умову

00:21

Уже 140 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців рвонули вгору

00:18

Санкції - не розмінна монета: Кірбі сказав, чи готова Україна з РФ до переговорів

10 січня, п'ятниця
23:53

Не мир, а небезпека: експосол розповів, як Трамп "обдурив" Україну

23:10

"Путін повинен відчувати ціну своєї війни": Зеленський поговорив з Байденом

22:33

Може "вбити" двигун: автомеханік назвав фатальну помилку водіїв взимку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти