Без фізики та хімії: в Україні скоротять предмети для старшокласників

Найбільше уваги обов'язковим для всіх дисциплінам старшокласники та старшокласниці приділятимуть у 10 класі.

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В Україні скоротять предмети для старшокласників / колаж: Главред, фото: УНІАН, mon.gov.ua

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Школа стане профільною

Більше уваги обов'язковим дисциплінам приділятимуть у 10 класі

Що приберуть зі списку обов'язкових дисциплін

З 2027 року в Україні почне діяти освітня реформа, яка змінить застарілі методи навчання. Так, діти в старшій школі матимуть ширший вибір профілів, предметів і курсів. При цьому буде скорочено кількість обов'язкових предметів. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Як зазначають у МОН, школа стане профільною. Відповідно, учні матимуть три рівні вибору:

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вибір профілю навчання - профільні предмети та курси вивчатимуть поглиблено;

вибір предметів/курсів у межах профілю - щоб індивідуалізувати вивчення обраного профілю;

вибір предметів/курсів поза профілем для врахування різних інтересів учнівства.

"Отже, старшокласники та старшокласниці зможуть навчатися в ліцеях за обраним профілем, самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також курси, не пов'язані з профілем", - повідомляють у МОН.

Реформа МОН / Фото: mon.gov.ua

Найбільше уваги обов'язковим для всіх дисциплінам старшокласники та старшокласниці приділятимуть у 10 класі. Саме тоді учні та учениці ознайомляться з обраним профілем, а за бажанням зможуть змінити його.

У 10 класі серед обов'язкових будуть такі дисципліни:

мовно-літературна (українська мова, літератури, іноземні мови);

математична (інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо);

природнича (інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія тощо);

громадянська та історична (історія, громадянська освіта тощо);

соціальна та здоров'язбережувальна (курси, пов'язані з благополуччям, здоров'ям тощо);

інформатична (інформатика); фізична культура (спортивні заняття);

художня (музичне мистецтво, живопис тощо);

технологічна (технології, промисловий дизайн тощо).

Реформа МОН / Фото: mon.gov.ua

Зі списку обов'язкових дисциплін приберуть:

географію,

фізику,

хімію,

зарубіжну літературу,

всесвітню історію,

громадянську освіту,

біологію/екологію.

Новини освіти:

Як повідомляв Главред, міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив про те, що в Україні з 2027 року старшокласники навчатимуться на рік довше - 12 класів.

Раніше в МОН заявили про те, що вчителі матимуть 24 тисячі зарплати. Наразі в країні є великий дефіцит вчителів, зокрема, найгостріший - вчителів інформатики, вчителів математики.

Як повідомлялося, українські студенти зможуть отримувати соціальні стипендії, однак вони будуть доступні лише певним категоріям студентів. Міністерство соціальної політики розкрило деталі цієї ініціативи, зокрема, стипендії зможуть отримувати студенти, які перебували в російському полоні або ув'язнені через збройну агресію РФ проти України, а також їхні діти.

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Що відомо про Міністерство освіти і науки України? Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передавання) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ і організацій, які надають послуги у сфері освіти і науки.

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