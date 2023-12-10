Мобілізація студентів в Україні: якій категорії можуть дати відстрочку

Переважаюча більшість студентів на бакалавраті - 18-21 рік, а на "магістерку" дуже часто вступають люди старшого віку.

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Як відбуватиметься мобілізація студентів в Україні / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, ua.depositphotos.com

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів, що у Верховній Раді розглядається ініціатива, якщо військовозобов'язаний здобуває магістратуру вперше, то йому може бути надана відстрочка, якщо вдруге, тоді - ні.

За його словами в ефірі "Українського радіо", зараз біля 55 % студентів - це чоловіки. Найбільше - на магістерському рівні. 65 % контрактників "магістерки" - хлопці.

"Переважаюча більшість студентів на бакалавраті - 18-21 рік, а на магістерку дуже часто вступають люди старшого віку, призовного чи мобілізаційного. Зараз мобілізаційний вік - це 27 років. Є закон, який ухвалений ВР, але ще не підписаний Президентом, щоб знизити мобілізаційний вік до 25 років. Тож люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу", - пояснив він. відео дня

Він визнав, що мобілізаційний ресурс в Україні є "проблематичний".

"Зараз у ВР є декілька ініціатив, які говорять про те, як з цим впоратися, бо ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс в Україні є проблематичний. На сьогодні пропозиції, які стоять перед ВРУ, фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки", - розповів Винницький.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що Українців чекає посилення мобілізації в 2024 році. Як каже політолог Андрій Золотарьов, дефіцит людей і снарядів в ЗСУ доведеться покривати посиленням мобілізації в наступному році.

В Україні готують гучні нововведення в процес мобілізації. Щоб стимулювати приплив добровольців в армію, українців хочуть стимулювати фінансово. Однак "закручування гайок" також планується.

У військкомат необхідно буде з'явитися впродовж 48 годин після отримання повістки. В Україні фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані.

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