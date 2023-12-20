Реформа у вишах: заступник міністра розповів, що хочуть зробити з безкоштовним навчанням

З 2024 року студентам компенсуватимуть лише частину вартості освіти за допомогою системи грантів, але є виняток, розповіли в Міносвіти.

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Як кажуть У Міносвіти, "бюджетна" система буде збережена тільки для деяких спеціальностей / Колаж Главред, фото УНІАН

У Міносвіти хочуть компенсацію з державного бюджету 100% вартості освіти для тих, хто вступив на бюджет, хочуть замінити на гранти. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький в інтерв'ю порталу "NV".

"Ми пропонуємо більш справедливу систему грантів, де ми беремо певну корзину грошей, яка виділяється щорічно на підготовку фахівців, і замість того, щоб її давати 100% на бюджетників, ми говоримо: дивіться, за результатами вашого НМТ-ЗНО, Ви отримуєте суму грошей на навчання, яка корелює з вашими балами", — розповів чиновник.

За його словами, планується, що студенти підписуватимуть контракт з університетом, "який, наприклад, встановлюватиме, що навчання коштуватиме 50 тисяч гривень на рік".

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"А ви прийшли і говорите: Ось у мене є грант на 35 тисяч Супер. Отже, держава заплатила за вас 35 тис., а ще 15 тисяч Ви платите самі через механізм співфінансування", — пояснив чиновник.

Однак, каже Вінницький, все ж для деяких спеціальностей стара система буде збережена. Він також розповів, що держава не може прогнозувати, скільки йому знадобиться менеджерів, журналістів, юристів, IT-інженерів і фахівців з багатьох інших спеціальностей через п'ять років.

"Але ми можемо прогнозувати, скільки нам буде потрібно медиків, вчителів, енергетиків для роботи на АЕС, випускників транспортних вузів. Спеціальності, де ми можемо прогнозувати, залишаються в державному замовленні, держава замовляє їх у закладів, платить 100% за їх підготовку і, можливо, навіть надає їм підвищену стипендію, якщо ті готові погодитися на гарантоване перше робоче місце, яке надає держава. Для всіх інших фахівців, замовлення яких ми не можемо спрогнозувати, ми вводимо можливість отримати грант і співфінансувати свою освіту", — пояснив він.

Чи можуть мобілізувати студентів в Україні

Студенти в Україні мають право на відстрочку від строкової служби та загальної мобілізації на весь термін навчання. Мобілізувати їх можуть тільки за власним бажанням.

На початку вересня стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонувалося позбавити право на відстрочку осіб, які у віці після 30 вирішили здобувати другу вищу освіту у 2022 році. Передбачається, що такі студенти можуть потрапити під мобілізацію.

Пізніше з'явився ще один законопроект № 9672, де вже немає вікового критерію і передбачена відстрочка від мобілізації для "дорослих студентів", які вступили на дефіцитні спеціальності.

Буває, що студентам вручають повістки, хоча є відстрочка. Адвокат Ростислав Кравець підтвердив: студенти, навіть старше 30 років, мають право на відстрочку від мобілізації.

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