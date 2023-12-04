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Відстрочки для студентів і родичів інвалідів: у Раді розповіли, як хочуть поміняти мобілізацію

Дмитро Відоменко
4 грудня 2023, 13:04оновлено 4 грудня, 14:59
У Раді розповіли деталі можливих змін щодо мобілізації в Україні. Йдеться про відстрочку для студентів, педагогів, строковиків і родичів інвалідів.
Строковик, мобілізація
У Раді йдуть серйозні обговорення зміни процесів мобілізації / колаж Главред, фото УНІАН

У Раді розповіли деталі можливих змін щодо мобілізації в Україні - стосовно відстрочки для студентів, педагогів, строковиків і родичів інвалідів, а також демобілізації бійців ЗСУ. Про це розповів перший заступник голови комітету парламенту з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону.

Що пропонують нардепи в плані демобілізації:

  • встановлення відпустки строком 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону (у тому числі нормування, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов'язаний під час проходження ВЛК або лікування після поранення, а що має забезпечити держава через ВЛК, щоб зменшити бюрократію);
  • встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства або іноземців;
  • встановлення права на звільнення з військової служби осіб, у яких є інвалідність або першої, або другої групи;
  • встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт.

Відстрочки для викладачів вузів і студентів

"Що стосується викладачів, то це однозначно право на відстрочку. Що стосується студентів, то зараз йде дискусія про недопущення порушення прав людини на здобуття освіти. Але що вирішено - коли людина отримує другу або третю вищу освіту, дати можливість завершити навчання, це однозначно вже вирішено", - пояснив Цимбалюк.

З іншого боку, за його словами, юридичне управління Верховної Ради підготує пропозиції щодо тих осіб, які в майбутньому захочуть отримувати другу, третю вищу або професійну підготовку, яким чином може бути обмежене таке право.

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"Але практика свідчить про те, що ми працюємо за квотами Міносвіти на здобуття спеціальності. Насправді проблема існує в тому, що в десятки разів зросла кількість тих, хто почав отримувати другу, третю вищу або професійну освіту. Тому вирішили нормувати: якщо людина отримує першу вищу освіту - питання не обговорюється, вона має право на відстрочку, якщо вона вже вступила і отримує другу чи третю ми також вирішуємо питання, щоб дати можливість завершити", - сказав Цимбалюк.

Про бійців строкової служби

"Це дуже важливе питання. І більше того, вони всі без винятку вже відслужили законом терміни. Тому ми припускаємо, що після змін у законодавстві, Верховний головнокомандувач повинен буде підписати закон про демобілізацію і всі ці особи, вони будуть демобілізовані", - говорить Цимбалюк.

Про родичів інвалідів

Крім того, за словами нардепа, в Раді обговорюється питання, як знизити число людей, які доглядають за особами з першою і другою групами інвалідності.

"В даний час законодавством не обмежена така кількість. Ми плануємо обмежити - одна особа призовного віку має право на відстрочку по догляду за особою-інвалідом, якщо немає інших членів сім'ї, які можуть за нею доглядати (мова про членів сім'ї працездатного віку, не пенсіонери, - Главред)", - сказав Цимбалюк.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять правила відстрочки від мобілізації. У Верховній Раді України працюють над новим законопроєктом щодо мобілізації в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий план мобілізації буде готовий наступного тижня. Президент України анонсував новий комплексний план з мобілізації військовослужбовців в Україні.

Як раніше стало відомо, в Україні можуть змінитися вимоги до відстрочки і правила для студентів. Про це повідомила заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Вона заявила, що в уряді працюють над законопроєктом, проте фінальних пропозицій і тексту проєкту поки немає.

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