Школярі в Україні навчатимуться на рік довше: у МОН назвали причину

У Міністерстві освіти і науки говорять про скорочення бакалаврату.

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Українські школярі навчатимуться довше / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив про те, що в Україні з 2027 року старшокласники навчатимуться на рік довше - 12 класів.

Як пояснив він під час презентації дослідження реформи старшої школи, такі зміни було запроваджено для того, щоб абітурієнти приходили більш підготовленими до університету.

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"Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти і за деякими напрямками ми передбачаємо скорочення бакалаврату", - уточнив очільник МОН.

Він звернув увагу на те, що в разі вибору фахового коледжу, дитина виходить на ринок праці вже з професією.

"Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення, але ви виходите в університет більш підготовленими. І так само, якщо ви обрали професійний коледж, ви виходите на ринок праці вже з професією. Тому плюс один рік і, відповідно, вибір профілів, за якими працюєте", - пояснив міністр освіти.

Що відомо про Міністерство освіти і науки України? Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше в МОН заявили про те, що вчителі матимуть 24 тисячі зарплати. Наразі в країні є великий дефіцит учителів, зокрема, найгостріший - вчителів інформатики, вчителів математики.

Як повідомлялося, українські студенти зможуть отримувати соціальні стипендії, однак вони будуть доступні лише певним категоріям студентів. Міністерство соціальної політики розкрило деталі цієї ініціативи, зокрема, стипендії зможуть отримувати студенти, які перебували в російському полоні або ув'язнені через збройну агресію РФ проти України, а також їхні діти.

Також Міносвіти пропонує замінити повну компенсацію вартості освіти в бюджеті грантами. Замість виділення 100% коштів на бюджетне навчання студенти отримуватимуть грошову суму відповідно до результатів НМТ. Ця сума буде встановлена в контракті з університетом і покриватиме частину вартості навчання.

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