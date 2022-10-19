Лукашенко щось задумав: чоловіків у Білорусі засипали повістками до військкоматів

Військкомати почали масово розносити повістки білорусам / Пресслужба президента Біларусі, Міноборони Білорусі

У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки до військкоматів. Водночас у Міноборони Республіки Білорусь заявляють, що мобілізація в країні не планується, а повістки роздають нібито для "обліку даних". Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

"Громадяни викликаються для звіряння наявних даних шляхом особистого спілкування з ними за місцем роботи (навчання), а також за місцем проживання у місцевих органах влади та військових комісаріатах. При цьому виклик громадян для бесіди проводиться у робочому порядку, у тому числі телефоном та повістками", - повідомляють у білоруському Міноборони.

У відомстві наголосили, що заходи військово-облікової роботи мають виключно плановий характер, а їхнє завершення планується до кінця поточного року. І заявили, що жодних мобілізаційних заходів у Білорусі не проводяться.

Тим не менш, експертам моніторингової групи стало відомо, що повістки розсилають зокрема демобілізованим дембелям 5-ї СЗГ у місті Мар'їна Гірка. Їх викликають на військові збори. Крім того, є дані, що повістки надходять колишнім міліціонерам, робітникам низки гродненських підприємств, а також демобілізованим десантникам.

Загроза з боку Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіювати російське угруповання, так як "рівень загрози досягає нинішнього рівня". Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Нещодавно моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що у білоруське місто Єльськ, яке знаходиться всього в 17 км від кордону з Україною, прибула додаткова колона військової техніки нібито для навчань.

Крім того, у небі над білоруським Мінськом зафіксували три надзвукові винищувачі-перехоплювачі МІГ-31. Це не стандартні МІГ-31, а спеціальна модифікація МІГ-31К. Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані 2000 км. Є підстави вважати, що винищувачі МІГ-31К найближчим часом можуть почати обстріл України з території Білорусі за допомогою "Кинжалів".

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