"Крок доброї волі": біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт і відправили купатися в море

Вертоліт окупантів / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт. Як повідомляє командування Південь, це сталося 28 червня.

Росіяни намагалися організувати рятувально-пошукову операцію, але вертоліт проявив "крок доброї волі" і "приземлився на борту крейсера "Москва".

"Напередодні один з чотирьох вертольотів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження і впав у море між островом Зміїним і Одеським газоконденсатним родовищем. Окупанти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але вертоліт попросив посадку на борту "Москви". В даний час Зміїний димить, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Також з'явилися фото острова Зміїний після втечі російських військ.

На супутникових знімках видно дим від палаючих автомобілів і будівель в місцях в північній частині Зміїного.

Острів Зміїний / Maxar Technologies

Звільнення острова Зміїний

Раніше стало відомо, що в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції ЗСУ з нанесенням вогневих ударів нашими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний війська РФ протягом ночі спішно евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами.

В якості відмовки вони розповіли про "жест доброї волі" і бажання зберегти життя особового складу, який потрапив під потужний вогонь українських захисників.

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