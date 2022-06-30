Данілов опублікував фото з острова Зміїний і натякнув на звільнення Криму

Данілов опублікував фото зі Зміїного 2021 року і очікує на звільнення Криму / Колаж Facebook Олексія Данилова, УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов опублікував фотографію з острова Зміїний, яку було зроблено в серпні 2021 року. Фотознімок він підписав запитанням до українських військових і прикордонників про те, коли буде звільнено окупований Росією Крим.

Фотознімок з'явився на сторінці чиновника в Facebook у четвер, 30 червня, за декілька годин після того, як у ЗСУ повідомили про втечу російських військових з окупованого Зміїного.

читайте такожОкупанти РФ залишили Зміїний: ЗСУ відправлять війська для повного контролю над островом – ГенштабНа фото серпня минулого року Данілов стоїть біля підзорної труби. Фотографію він підписав так: "Де там наш Севастополь?".

Примітно, у своїй публікації він тегнув Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ та Державну прикордонну службу.

Схоже, Олексій Данілов передав сигнал російським загарбникам про те, що окупований Крим буде звільнено.

Війська Росії під ударом ЗСУ вийшли з острова Зміїний

В Оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти залишили Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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