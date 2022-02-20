Армада біля кордонів: РФ розгорнула проти України 75% своїх звичайних військ - CNN

Армію РФ стягнули на кордон України / Reuters

На кордон України Росія стягнула близько 75% своїх звичайних збройних сил, встановила розвідка США.

Як заявив один з американських чиновників в ефірі CNN, сили РФ на кордонах України включають в себе близько 120 з 160 батальйонних тактичних груп.

Зазначається, що російські армійські частини розташовані приблизно за 60 км від кордонів України.

Американський чиновник підкреслив, що незважаючи на те, що такі цифри становлять близько 75% основних бойових підрозділів Росії, це менше половини від загальної кількості російських військ.

Співрозмовник CNN заявив, що таке розташування є "надзвичайно незвичайним", і тому, на думку США, Росія готова до атаки.

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Проти України розгорнули близько 35 з 50 російських батальйонів протиповітряної оборони, підрахували в США.

Крім того, РФ готова використовувати 500 винищувачів, винищувачів-бомбардувальників і 50 середніх і тяжких бомбардувальників можуть досягти України.

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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