У Байдена пригрозили РФ миттєвими санкціями у разі вторгнення в Україну

Українська армія на Донбасі захищає всю Європу, заявив Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський у рамках Мюнхенської конференції з безпеки зустрівся з віце-президентом США Камалою Харріс.
Американська сторона запевнила офіційний Київ у підтримці та готовності запровадити негайні санкції проти Росії у разі її наступу на Україну.
Володимир Зеленський на зустрічі з Камілою Харріс заявив про прихильність мирному і дипломатичному шляху України у вирішенні ситуації на сході країни і протидії російській агресії.
"Мирний і дипломатичний шлях - цей той шлях, який нам потрібен. Ми робили це останні 8 років. Це наша земля, ми розуміємо, що відбувається. Єдине, чого ми хочемо - це повернути мир в нашу країну, і в цій ситуації ми дуже вдячні вам, США, як нашому союзнику і партнеру, вдячні президенту Байдену", - сказав Зеленський під час зустрічі з делегацією США на полях Мюнхенської конференції.
Він також подякував Конгресу США за надану двопартійну підтримку Україні.
Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.
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