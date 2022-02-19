У Байдена пригрозили РФ миттєвими санкціями у разі вторгнення в Україну

Володимир Зеленський зустрівся з Камалою Харріс / скріншот

Президент Володимир Зеленський у рамках Мюнхенської конференції з безпеки зустрівся з віце-президентом США Камалою Харріс.

Американська сторона запевнила офіційний Київ у підтримці та готовності запровадити негайні санкції проти Росії у разі її наступу на Україну.

Володимир Зеленський на зустрічі з Камілою Харріс заявив про прихильність мирному і дипломатичному шляху України у вирішенні ситуації на сході країни і протидії російській агресії.

"Мирний і дипломатичний шлях - цей той шлях, який нам потрібен. Ми робили це останні 8 років. Це наша земля, ми розуміємо, що відбувається. Єдине, чого ми хочемо - це повернути мир в нашу країну, і в цій ситуації ми дуже вдячні вам, США, як нашому союзнику і партнеру, вдячні президенту Байдену", - сказав Зеленський під час зустрічі з делегацією США на полях Мюнхенської конференції.

Він також подякував Конгресу США за надану двопартійну підтримку Україні.

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.

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