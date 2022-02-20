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Макрон після розмови з Путіним терміново зателефонував Зеленському

20 лютого 2022, 14:33
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Відразу після завершення розмови з Путіним лідер Франції зателефонував президенту України.

Макрон, Зеленський
Макрон після розмови з Путіним терміново зателефонував Зеленському / Reuters

У неділю, 20 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Відразу після завершення розмови лідер Франції зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, повідомив Єлисейський палац.

Під час переговорів Зеленський заявив Макрону, що виступає за введення режиму тиші і скликання контактної групи.

"Розповів про сьогоднішню безпекову ситуацію. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші. Мирний процес повинен активізуватися", - розповів деталі розмови з Макроном президент України.

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Подробиці переговорів Макрона і Путіна поки не повідомляються.

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Відзначимо, ТКГ не може зібратися на екстрене засідання протягом кількох днів, російська сторона зриває зустрічі, які скликаються з ініціативи координатора ОБСЄ.

Нагадаємо, увечері в суботу, 19 лютого, Зеленський теж говорив телефоном зі своїм французьким колегою. Вони обговорили дипломатичне врегулювання і загострення на фронті.

"Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріли українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання", - повідомив Зеленський у Twitter.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що наявні факти свідчать про те, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року". Він також зазначив, що в ході вторгнення Росії в Україну буде оточено Київ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни з Росією. В інтерв'ю для CNN він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях в Криму і на Донбасі знаходяться від 30 до 35 тисяч російських військових.

Головнокомандувач збройними силами Валерій Залужний заявив, що Росія може вчинити терористичні акти на окупованій території Донбасу і звинуватити в цьому Україну для виправдання введення військ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення здійснити агресію проти України. За його словами, є фабрикація провокацій, яку потім використовують як виправдання російського військового втручання в Донбас і ширше - в Україну.

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Володимир Зеленський Володимир Путін вторгнення Росії Еммануель Макрон
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