Що буде з допомогою Україні, якщо прийде Трамп: Буданов зробив прогноз

Україна чекає на позитивне рішення щодо подальшої військової підтримки з боку США в результаті дебатів у Конгресі, сказав очільник ГУР Кирило Буданов.

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Трамп і республіканці - не прихильники Росії, - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Тези про те, що 45-й президент США Дональд Трамп і Республіканська партія - прихильники агресора Росії, є повною нісенітницею. Україна сподівається на позитивні рішення Штатів у контексті подальшої військової допомоги Україні. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю CNN він розповів про те, що його "не особливо турбує" ймовірність можливої перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

"Трамп досвідчена людина. Він багато разів падав і знову піднімався. І це дуже серйозна риса", - сказав Буданов.

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Очільник ГУР дав зрозуміти, що Україна дуже потребує великої кількості озброєнь і боєприпасів для стримування військової агресії Росії і відкинув імовірність неуваги до України в разі обрання Трампа.

"Ми в будь-якому разі очікуємо позитивного рішення. Сказати, що Трамп і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації - це взагалі маячня", - наголосив Кирило Буданов, розмірковуючи про поточні дебати демократів і республіканців та можливе обрання Трампа на посаду президента США.

Заяви Трампа про Україну

Можливий кандидат у президенти США Дональд Трамп раніше заявляв, що він нібито швидко завершить війну РФ проти України, якщо його оберуть новим главою Білого дому. За словами Трампа, він "чудово ладнає з Путіним".

При цьому Трамп "пропонував віддати" Росії російськомовні області України для завершення війни. Мовляв, Україну в такому разі навіть питати не будуть.

Президент України Володимир Зеленський жорстко відповів Трампу на одну з його "ініціатив". Український гарант запропонував політику подумати, що він робитиме, якщо Путін захопить одну з країн США і порадив не озвучувати непродуману риторику.

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