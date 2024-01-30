Візит Путіна до КНДР: Буданов розкрив реальну мету візиту та деталі переговорів

За даними Буданова, Кремль буде домовлятись з КНДР про постачання більшої кількості озброєння в обмін на російські технології з виробництва ракет.

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Буданов розповів, про що Путін домовлятиметься у КНДР / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

РФ має намір домовитися з КНДР про збільшення обсягів постачань зброї, найбільша потреба в боєприпасах. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, зазначивши, що КНДР може повністю закрити потребу Росії в артилерійському озброєнні для війни в Україні.

"В РФ працює державна програма, яка має назву "паралельний імпорт". Треба визнати, вона досить ефективно працює. Паралельний імпорт – це на законодавчому рівні узаконена контрабанда. Комплектуючі йдуть з багатьох країн. Не лише, як думають, зі Сходу. Багато чого йде із Заходу", – сказав він в ефірі телемарафону.

Голова Головного управління розвідки також висловив свої думки щодо майбутньої візиту Путіна до КНДР. За його словами, президент Росії має намір обговорити з керівництвом КНДР збільшення поставок зброї до Москви. В той же час, Путін планує запропонувати КНДР свої ракетні технології.

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"Росія думає, що передати певні ракетні технології КНДР – це нормально. Що ж, це їх бачення. КНДР за ці технології буде робити багато чого", – сказав він.

Буданов також висловив думку, що КНДР зможе повністю забезпечити Росію артилерією та боєприпасами до неї.

"Людський ресурс там серйозний, оборонні спроможності, на жаль, не співставні з РФ, вони можуть працювати набагато ефективніше. Тому збільшення постачання артилерійського озброєння, воно точно буде. Там зброя не дуже сучасна, але обсяги, які вони можуть робити – досить серйозні. Це зброя колишнього століття, але снаряд прилетить. Він може прилетіти з невеликим ухиленням, але він прилетить", – акцентував начальник ГУР.

Також він відзначив, що жодна країна не може самостійно взяти на себе всі витрати на боєприпаси, що використовуються в російсько-українській війні. Це означає, що Росія повинна звертатися до своїх міжнародних партнерів.

Удари ракетами з КНДР по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська в ході однієї із нещодавніх атак обстріляли Київ балістичною ракетою, яка була вироблена в Північній Кореї.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Північна Корея передала Росії близько мільйона артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.

Північна Корея стала головним постачальником озброєння для Росії. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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