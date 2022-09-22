Бах-і в попіл: під Запоріжжям нацгвардієць з "Голки" збив вертоліт Мі-8

Під Запоріжжям нацгвардієць з "Голки" збив вертоліт Мі-8 окупантів / Колаж фото УНІАН

У четвер, 22 вересня, боєць Національної гвардії України точним пострілом збив російський Мі-8 пол Запоріжжям. Він вистрілив з ПЗРК "Голка" під час того, як росіяни організували наліт на запорізький напрямок. Про це повідомляють на офіційній Facebook-сторінці даного роду військ.

Момент, коли нацгвардієць збив російський Мі-8, потрапив на відео. На записі можна побачити вертоліт над горизонтом. Згодом на задньому плані лунає гучний хлопок, після якого вертоліт зникає з поля зору, а нижче з'являється високий стовп густого сірого диму.

Боєць зрозумів, що збив ворожого вертоліт і спершу не зміг повірити своїм очам.

"Влучив, влучив!!!!",- радісно закричав чоловік

Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52.

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, однак наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.

Захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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