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Авіакатастрофа гелікоптера у Броварах: у ДБР розкрили всі подробиці справи

Анна Ярославська
27 листопада 2023, 10:39
Співробітники Державного бюро розслідувань завершили розслідування авіакатастрофи гелікоптера 18 січня, в якій загинув глава МВС Денис Монастирський.
Авіакатастрофа вертольота в Броварах
ДБР завершило розслідування авіакатастрофи гелікоптера 18 січня в Броварах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram ​

Співробітники Держбюро розслідувань завершили розслідування авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року в Броварах, в якій загинув глава Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Як повідомила пресслужба ДБР, слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

До розслідування залучалися зарубіжні експерти, зокрема представники французької компанії – виробника вертольота.

Встановлено, що в січні 2023 р. був запланований візит керівництва МВС України в Харківську і Дніпропетровську області.

"Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, чиновники ДСНС залучили до перевезення делегації вертоліт, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації в Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", - йдеться у повідомленні ДБР.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. У екіпажу не було відповідних допусків до польотів в складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Однак жоден з посадових осіб, відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його до поліпшення погодних умов.

Гелікоптер був змушений виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менше висоти будівель на маршруті руху.

"Командир екіпажу побачив перешкоду -б агатоповерховий будинок і почав здійснювати маневр обльоту, проте різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й при завершенні маневру, зважаючи на відсутність необхідних навичок, допустив зіткнення з землею", - йдеться у матеріалах справи.

При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім високопосадовців МВС і супроводжуючих їх осіб в авіакатастрофі загинули чотири жінки і малолітня дитина, які прийшли в садок.

31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Дивіться відео - ДБР завершило розслідування авіакатастрофи у Броварах:

У серпні слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів вертольота, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи,

Зокрема, про підозру повідомили:

  • начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і порятунку ДСНС України;
  • в. о. командира спеціального авіаційного загону;
  • заступнику командира з льотної підготовки;
  • командиру авіаційної ескадрильї;
  • начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Чиновникам повідомили про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України.

Начальника Служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Санкція статей передбачає покарання - позбавлення волі до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює офіс Генерального прокурора.

Авіакатастрофа гелікоптера у Броварах

18 січня 2023 року у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

В СБУ називали 3 версії падіння гелікоптера - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

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