У Броварах загинула мама трьох малолітніх дітей: тіло знайшли під завалами садочка

Жінка відвела дітей у садочок і сама виходила з нього в момент падіння гелікоптера.

У Броварах загинула мати трьох дітей Марина Грановська/ Facebook

У Броварах внаслідок падіння гелікоптера, який зачепив дитячий садок, загинула мама трьох дітей Марина Грановська.

Про її загибель повідомили у соцмережах знайомі жінки. Зазначається, що вона саме привела у дитсадок своїх дітей і виходила з нього, коли сталася трагедія. Її життя обірвало падіння гелікоптера.

Після падіння повітряного судна спалахнула пожежа. У день трагедії в мережі з’явилося відео з сестрою Марини, яка її шукала. Тоді сестра загиблої розповідала, що жінка у той трагічний момент виходила із закладу, проте не було відомо, чи встигла вона вийти на вулицю, чи ще залишалася в будівлі.

Пізніше було знайдене обгоріле тіло Марини. Її особу експерти встановили за допомогою ДНК-експертизи.

Троє малолітніх дітей втратили матір, а чоловік – дружину. Загибла була перукаркою-модельєркою.

Падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах

У середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікоптер. Він зачепив дитсадок і полетів у бік житлового будинку. Внаслідок його падіння спалахнула пожежа на великій території.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії гелікоптера у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС. Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.

В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у Броварах:

порушення правил польоту;

технічна несправність гвинтокрила;

навмисні дії зі знищення транспортного засобу.

Пошуково-рятувальні роботи були завершені о 15:45 в середу, 18 січня. За останніми даними, загинули 14 осіб, з них одна дитина. Дев’ятеро осіб, які загинули, перебували на борту гелікоптера. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Читайте також: