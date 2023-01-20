glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Броварах загинула мама трьох малолітніх дітей: тіло знайшли під завалами садочка

20 січня 2023, 10:10
Жінка відвела дітей у садочок і сама виходила з нього в момент падіння гелікоптера.
В Броварах погибла мать троих детей Марина Грановская
У Броварах загинула мати трьох дітей Марина Грановська/ Facebook

У Броварах внаслідок падіння гелікоптера, який зачепив дитячий садок, загинула мама трьох дітей Марина Грановська.

Про її загибель повідомили у соцмережах знайомі жінки. Зазначається, що вона саме привела у дитсадок своїх дітей і виходила з нього, коли сталася трагедія. Її життя обірвало падіння гелікоптера.

Після падіння повітряного судна спалахнула пожежа. У день трагедії в мережі з’явилося відео з сестрою Марини, яка її шукала. Тоді сестра загиблої розповідала, що жінка у той трагічний момент виходила із закладу, проте не було відомо, чи встигла вона вийти на вулицю, чи ще залишалася в будівлі.

Пізніше було знайдене обгоріле тіло Марини. Її особу експерти встановили за допомогою ДНК-експертизи.

Троє малолітніх дітей втратили матір, а чоловік – дружину. Загибла була перукаркою-модельєркою.

Падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах

У середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікоптер. Він зачепив дитсадок і полетів у бік житлового будинку. Внаслідок його падіння спалахнула пожежа на великій території.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії гелікоптера у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС. Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.

В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у Броварах:

  • порушення правил польоту;
  • технічна несправність гвинтокрила;
  • навмисні дії зі знищення транспортного засобу.

Пошуково-рятувальні роботи були завершені о 15:45 в середу, 18 січня. За останніми даними, загинули 14 осіб, з них одна дитина. Дев’ятеро осіб, які загинули, перебували на борту гелікоптера. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Читайте також:

новини Броварів Київська область
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:12

2022 року ЗСУ отримали 60 авто та 60 дронів за сприяння Favbet Foundation

12:00

"Ми відкриті, немає табу": Нідерланди готові поставити в Україну винищувачі F-16

12:00

Джон Ледженд і Кріссі Тейген розсекретили ім'я і стать новонародженої дитини

12:00

Путін забагато знає і до трибуналу може не доїхати – Володимир Огризко

11:59

Штаб ПВК Вагнера злетів у повітря: ЗСУ підірвали в Соледарі склад окупантівВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:37

Гороскоп Таро на лютий 2023: Овнам - перемога, Тельцям - фарт, Близнюкам - великі зміниВідео

11:32

Орендували житло за тиждень до трагедії: у Дніпрі загинула сім’я, тіло 1,5-річного сина досі не знайшлиВідео

11:32

Атака на ворога, що окопався: у Пентагоні оцінили перспективи контрнаступу ЗСУВідео

10:42

До бункера Путіна в Підмосков'ї терміново перекинули систему ППОВідео

Реклама
10:36

Критик Артемій Троїцький викрив Миколу Баскова і Філіпа Кіркорова в проституції

10:24

Патрушев в істериці: ЗМІ розповіли про скандал у Кремлі через війну в УкраїніВідео

10:10

У Броварах загинула мама трьох малолітніх дітей: тіло знайшли під завалами садочкаВідео

09:53

ЗСУ знищили комбрига-артилериста окупантів – полковника РФВідео

09:43

У Москві з переляку витягли дві системи ППО на дахи будинків: мережа захлинається сміхом

09:27

"У дублера загострення": ЗМІ розповіли про проблеми з двійником ПутінаВідео

09:21

Ходжес розповів, яке озброєння необхідно Україні для перемоги над РФВідео

09:00

Весна стане вирішальним етапом війни, Україна йде в наступ – генерал Микола Маломуж

08:42

РФ готова до нового масованого обстрілу: звідки окупанти можуть бити ракетамиВідео

08:41

Якщо армія Путіна випередить ЗСУ, ситуація може бути небезпечною - генерал Романенко

08:34

"Не виключаю їхнього божевілля": полковник ЗСУ пояснив, чи піде РФ у великий наступ на ЛуганщиніВідео

Реклама
08:32

Гороскоп на сьогодні 20 січня: Водоліям - розчарування, Скорпіонам - руйнування планівВідео

08:22

Царі впертості і закостенілості: знаки Зодіаку, які ніколи не змінюються

07:49

Директор ЦРУ таємно приїжджав до Києва, щоб розповісти Зеленському про плани РФ - Washington Post

07:41

Stryker і Bradley, ракети до HIMARS та інше: США оголосили про нову військову допомогу УкраїніВідео

06:55

Вторгнення в Україну з території Білорусі може розпочатися наприкінці 2023 року - ISW

06:44

Росія остаточно визначилася зі своїм майбутнім: концтабори, геноцид і війниПогляд

05:00

Пенсії військовим в Україні в 2023 році: чи буде підвищення і які очікуються виплати

04:30

Результат вас здивує: як дізнатися характер людини за формою брівВідео

03:25

Які рослини люблять золу, а які - ні: коли застосовувати популярне добриво

03:20

Неможливо смачний Тірамісу, як в Італії: рецепт завжди виходить у всіхВідео

02:30

Чудодійний ефект для господаря та улюбленця: 4 причини піти негайно погладити свою кішкуВідео

02:05

"Баффі" Сара Мішель Геллар показала стрункі ніжки в короткому до непристойності міні

01:39

Росія готується до війни на своїй території – ПодолякВідео

01:35

Самі собі робимо гірше: 6 помилок під час прибирання, які приведуть до жахливих наслідків

01:29

"Рот був набитий склом": моторошна історія людей, які дивом вижили під час ракетного удару в ДніпріВідео

01:09

"Зароджується протистояння" : між Путіним і Пригожиним зростає серйозна напруга-BellingcatВідео

00:57

"Крим стане островом": ЗСУ контрнаступають у Запорізькій області – полковник СБУВідео

00:51

Всього 2 прості речі залучать удачу на весь тиждень: прикмети на 20 січня, які не можна порушуватиВідео

00:26

"Просто немає сенсу": у Пентагоні здивували заявою щодо передачі танків Abrams УкраїніВідео

00:01

Холостяк 13: Григорій Решетник натякнув, хто може стати головним героєм наступного сезону

Реклама
19 січня, четвер
23:35

"Людина-фейк": Подоляк припустив, що Путіна вже давно не існує і вказав на цікаву детальВідео

23:21

"За 2 хвилини до катастрофи Монастирський відправив мені смс": Данілов шокував подробицями трагедіїВідео

22:35

"Наташа, досить вже їсти": Корольова здивувала зовнішнім виглядомВідео

22:28

Зірка серіалу Венздей звинувачений у згвалтуванні і сексуальних домаганнях

22:15

"Він це зробить": Грозєв заявив, що Путін всерйоз розглядає можливість ядерного удару по ПольщіВідео

22:02

Подоляк розповів, які дії ЗСУ можуть викликати шалену істерику в окупантівВідео

21:23

Кремль хоче затягнути війну в Україні на 2-4 роки - ГрозевВідео

21:05

Чим небезпечна стара картопля: потрібно дотримуватися 3 правил, щоб не отруїтися

20:47

Чому США і Німеччина грають танками в наперсткиПогляд

20:13

Злісна учасниця "Холостяка" публічно посварилася з Топольським

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти