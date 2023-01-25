Авіакатастрофа в Броварах: експерт розповів про причину аварії вертольота

За словами експерта, помилка пілота найчастіше відбувається на тлі технічних неполадок.

Експерт розповів про причину падіння вертольота в Броварах / Колаж фото Нацполіція України, соцмережі

У Броварах на Київщині досі згадують про страшну трагедію, яка сталася 18 січня. Вертоліт з керівництвом МВС України впав біля багатоповерхівки і зачепив дитячий садок, в результаті чого там виникла люта пожежа. Ця авіакатастрофа забрала життя багатьох людей, але офіційна причина аварії вертольота досі не була озвучена.

Авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. А. К. Антонова Валерій Романенко вважає, що вертоліт міг впасти через сильний туман, який міг спровокувати втрату просторової орієнтації. Про це повідомляє ТСН.ua.

"Це єдиний привід, який міг призвести до раптової посадки. Людина переплутала або вгору летить, або вниз. Але там два пілоти, на борту були ще люди, кабіна не закрита, там немає перегородки між пасажирським салоном і кабіною пілотів. Здається малоймовірним", - сказав Романенко.

За його даними, 75-80% авіакатастроф відбувається через "людський фактор", проте ці помилки найчастіше викликані технічними проблемами. До того ж він звернув увагу на те, що на борту вертольота було два досвідчених і добре підготовлених пілотів.

"Серед командирів вертольотів вище не буває", - додав Романенко.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

За даними ДСНС, в результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина. Також відомо про 25 постраждалих, серед яких 11 дітей. Варто відзначити, що серед загиблих виявилося 9 осіб, які перебували на борту вертольота, там ніхто не вижив.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

Після трагедії Кабмін призначив голову Нацполіції України Ігоря Клименка новим заступником глави МВС і виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.

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