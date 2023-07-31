Авіакатастрофа у Броварах: з'явились деталі загибелі вищого керівництва МВС

Розслідування у справі щодо падіння гвинтокрила триває, повідомив Генеральний прокурор України.

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З'явились нові подробиці авіакатастрофи у Броварах / колаж: Главред, фото: ДСНС, Telegram Информатор Украина

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що версія диверсії щодо авіакатастрофи у Броварах на Київщині, внаслідок якого загинуло керівництво МВС, не підтвердилася.

"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом", - про це в інтерв'ю Укрінформу зазначив Андрій Костін.

За його словами, на початку розслідування було висунуто чотири версії: замах на життя державних діячів, зокрема диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

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Наразі триває розслідування, яке проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. Також до роботи залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, а також фахівців Міноборони, Нацполіції й Нацгвардії.

Костін каже, що станом на сьогодні зібрано всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз.

"Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту", - повідомив Костін.

Трагедія у Броварах: що відомо

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

Зеленський назвав наслідки трагедії у Броварах. Зеленський заявив, що війна Росії проти України проходить не тільки на полі бою. Президент зазначив, що кожна смерть - це результат війни Росії проти України.

В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у Броварах. Внаслідок трагедії в Київській області загинули щонайменше 16 осіб, серед яких 3 дітей. Госпіталізовано 30 осіб.

Експерт розповів про причину аварії вертольота у Броварах. Валерій Романенко вважає, що вертоліт міг впасти через сильний туман, який міг спровокувати втрату просторової орієнтації.

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