Атестація після початкової школи: розкрито деталі ДПА для четвертокласників

Стратегія освітніх оцінок у сфері загальної середньої освіти передбачає проведення ДПА на ключових етапах здобуття освіти.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко повідомила про те, що для четвертокласників форма ЗНО в межах державної підсумкової атестації полягатиме тільки в тому, що УЦОЯО централізовано розроблятиме завдання і передаватиме їх закладам освіти.

"Нагадаю, що до 2020 року, до початку пандемії COVID-19, усі учні проходили державну підсумкову атестацію в четвертому класі. Педагогічна рада та педагогічний колектив розробляли завдання для учнів, проводили оцінювання, самостійно аналізували результати та працювали далі з учнями на рівні свого закладу. Але за такого підходу держава не мала жодної інформації про те, які завдання надаються і які результати отримують учні", - наголосила вона в інтерв'ю Главреду.

За її словами, стратегія освітніх оцінок у сфері загальної середньої освіти передбачає проведення ДПА на ключових етапах здобуття освіти: для четвертокласників, дев'ятикласників і випускників 12 класу. При цьому завдання мають розроблятися централізовано, щоб держава мала певне уявлення про процеси в школі.

"Для четвертого класу цей формат продумували ще у 2017-2018 роках. Його суть, як я вже пояснила, полягає в такому: визначена державою організація розробляє завдання і передає їх закладам освіти. Вчителі самостійно тиражують завдання, читають рекомендації щодо проведення атестації, проводять цю атестацію у своїх класах, а результати учнів повідомляють відповідній державній інституції, щоб надалі держава могла сформувати рекомендації для кожного класу і кожного учня. Сьогодні надання таких рекомендацій за підсумками оцінювання стало можливим завдяки штучному інтелекту та багатьом мовним моделям, які забезпечують ефективну взаємодію та передачу зворотної інформації. Ці дані заклад освіти може використовувати для покращення освітнього процесу та комунікації з батьками", - пояснила директорка УЦОЯО.

Вона уточнила, що батьки учнів зможуть користуватися цією інформацією, щоб розуміти, що їхня дитина вже добре засвоїла, а над чим, навпаки, варто попрацювати, щоб навчання в п'ятому класі було комфортним, легше відбувалося освоєння навчального матеріалу.

"Своєю чергою вчитель, який працюватиме в п'ятому класі, завдяки інформації про результати учнівства в четвертому класі зможе, за потреби, перед введенням нового матеріалу, зробити невелику паузу і трохи попрацювати над тими темами, за якими учнівство зазнає труднощів, щоб тим самим гарантувати наявність необхідної бази для подальшого навчання", - додала Вакуленко.

В українських школах з'явиться нове обов'язкове тестування для учнів 4-х класів, старт підготовки заплановано на 2025/2026 навчальний рік.

Міністерство освіти і науки України (МОН) оголосило про початок підготовки до введення державної підсумкової атестації (ДПА) для четвертокласників, яка відбуватиметься у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про персону: Тетяна Вакуленко Тетяна Сергіївна Вакуленко - директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Має ступінь магістра з математики, який здобула у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Також має науковий ступінь кандидатки педагогічних наук, вчене звання доцентки. Майже 10 років викладала в закладах загальної середньої та вищої освіти. Із 2010 року працювала в Українському центрі оцінювання якості освіти на посадах провідної фахівчині наукового відділу, начальниці відділу досліджень та аналітики, а з 2018 року — заступниці директора. Національна координаторка міжнародного дослідження якості освіти PISA, радниця міжнародного моніторингового дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН), співавторка Стратегії розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року", членкиня Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України. Авторка численних публікацій з питань міжнародних і вітчизняних освітніх оцінювань. Нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України, прем’єр-міністра України.

