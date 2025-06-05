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Українські студенти отримають компенсацію за навчання від держави: кого це стосується

Альона Вороніна
5 червня 2025, 13:17
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Частині студентів компенсують навчання на контрактній формі.
Українські студенти отримають компенсацію за навчання від держави: кого це стосується
Українські студенти отримають компенсацію за навчання від держави/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з відео

Коротко:

  • Частина студентів отримає компенсацію за навчання на контрактній формі
  • Компенсацію отримають діти захисників і захисниць України

Діти захисників і захисниць України, які отримували освіту у вищих навчальних закладах за контрактом, отримають компенсацію за навчання.

Про це повідомляється на сайті "Дія". Зазначається, що сповіщення про отримання компенсації скоро надійдуть у застосунку "Дія" для першої тисячі цьогорічних випускників бакалаврату і магістратури. Їм компенсують вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік.

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"Після сповіщення у вашій Дії з’явиться сертифікат на компенсацію за навчання. Перевірте в ньому дані про себе, підтвердьте Дія.Підписом протягом 20 днів і чекайте на push-сповіщення про результат. Згодом кошти надійдуть на рахунок вашого навчального закладу, а заклад – компенсує вам", – йдеться у повідомленні.

Хто може отримати компенсацію

На сайті "Дія" зазначається, що сертифікат на компенсацію доступний дітям:

  • загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • військових з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасників бойових дій;
  • зниклих безвісти за особливих обставин;
  • полонених (позбавлених волі через збройну агресію);
  • постраждалих учасників Революції гідності.

Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно мати:

  • ID-картку або біометричний закордонний паспорт у Дії;
  • верифікований Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • інформацію про вас у Єдиній державній електронній базі з питань освіти як про здобувача освіти і про статус дитини ветерана відповідної категорії.

На таку компенсацію можуть розраховувати лише ті, хто навчався на контрактній формі у 2024/2025 році і мають вік до 23 років на момент підтвердження згоди.

Також у "Дії" пояснили, що робити, якщо сертифікат ще не з’явився. Зазначається, що сповіщення про допомогу надсилаються поетапно, і якщо з вашими документами і даними в ЄДЕБО все гаразд, то сертифікат скоро з’явиться.

Компенсация за обучение студентам
Компенсация за обучение студентам / скрин

Дивіться відео про компенсації для студентів:

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчає вартість навчання у вишах. Кабмін може встановити мінімальні ціни на контракт для багатьох спеціальностей.

Як раніше повідомляв Главред, в Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон – стало відомо, що зміниться. Певна категорія чоловіків може отримати послаблення обмежень для виїзду за кордон, відповідне рішення вже обговорюється в Раді, зазначив Веніславський.

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