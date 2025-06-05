Українські студенти отримають компенсацію за навчання від держави: кого це стосується

Частині студентів компенсують навчання на контрактній формі.

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Українські студенти отримають компенсацію за навчання від держави/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з відео

Коротко:

Частина студентів отримає компенсацію за навчання на контрактній формі

Компенсацію отримають діти захисників і захисниць України

Діти захисників і захисниць України, які отримували освіту у вищих навчальних закладах за контрактом, отримають компенсацію за навчання.

Про це повідомляється на сайті "Дія". Зазначається, що сповіщення про отримання компенсації скоро надійдуть у застосунку "Дія" для першої тисячі цьогорічних випускників бакалаврату і магістратури. Їм компенсують вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік.

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"Після сповіщення у вашій Дії з’явиться сертифікат на компенсацію за навчання. Перевірте в ньому дані про себе, підтвердьте Дія.Підписом протягом 20 днів і чекайте на push-сповіщення про результат. Згодом кошти надійдуть на рахунок вашого навчального закладу, а заклад – компенсує вам", – йдеться у повідомленні.

Хто може отримати компенсацію

На сайті "Дія" зазначається, що сертифікат на компенсацію доступний дітям:

загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

військових з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

зниклих безвісти за особливих обставин;

полонених (позбавлених волі через збройну агресію);

постраждалих учасників Революції гідності.

Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно мати:

ID-картку або біометричний закордонний паспорт у Дії;

верифікований Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

інформацію про вас у Єдиній державній електронній базі з питань освіти як про здобувача освіти і про статус дитини ветерана відповідної категорії.

На таку компенсацію можуть розраховувати лише ті, хто навчався на контрактній формі у 2024/2025 році і мають вік до 23 років на момент підтвердження згоди.

Також у "Дії" пояснили, що робити, якщо сертифікат ще не з’явився. Зазначається, що сповіщення про допомогу надсилаються поетапно, і якщо з вашими документами і даними в ЄДЕБО все гаразд, то сертифікат скоро з’явиться.

Компенсация за обучение студентам / скрин

Дивіться відео про компенсації для студентів:

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