У прифронтових регіонах України будують сотні підземних шкіл - Федоров

Підземні освітні простори створюються як простори подвійного призначення.

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В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл / колаж: Главред, фото: скріншот MON UKRAINE

Коротко:

Побудовано вже 15 підземних шкіл

До кінця року планується ввести в експлуатацію ще понад 180 шкіл

Уряд у рамках освітньої політики, спрямованої на повернення офлайн-навчання в школах, змоделював мережу підземних шкіл у прифронтових регіонах, наразі будується приблизно 200 таких підземних шкіл. Про це повідомив віцепрем'єр - голова Мінцифри Михайло Федоров на форумі "Освіта нової України" в Києві у вівторок.

"Було змодельовано мережу підземних шкіл, які зараз будуються в нашій країні, приблизно 200 шкіл будуються. Багато шкіл отримали свої укриття. І все було змодельовано так, щоб додатково з'явилися і автобуси, які будуть розвозити дітей, і ми виведемо максимальну кількість дітей", - сказав він. відео дня

Як уточнив перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець, із цих 200 шкіл уже побудовано 15.

Він наголосив, що як у пілотних проєктах, так і, згідно із загальною моделлю, ці підземні освітні простори створюють як простори подвійного призначення, які можуть використовуватися і після завершення війни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на форумі, що до кінця року планується ввести в експлуатацію ще понад 180 таких шкіл. За його словами, зараз 80% усіх українських шкіл мають укриття різного типу.

Кудрявець додав, що в рамках освітньої реформи також буде створено понад 100 сучасних STEM-лабораторій, 210 нових харчоблоків і 980 осередків для захисту України.

За його словами, загалом бюджетні видатки на таку освітню трансформацію на 2024-2025 рр. становлять 22,5 млрд грн, що є рекордною сумою.

Згідно з даними Держкомстату, станом на початок 2024/25 навчального року загалом в Україні налічувалося 12,3 тис. закладів загальної середньої освіти.

Віцепрем'єр Олексій Кулеба додав, що в реєстрі пошкоджених у країні - понад 4 тис. об'єктів освіти, або більше ніж 10% усього фонду таких об'єктів. З них відновлено вже понад 10%.

Новини освіти:

Як повідомляв Главред, міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив про те, що в Україні з 2027 року старшокласники навчатимуться на рік довше - 12 класів.

Раніше в МОН заявили про те, що вчителі матимуть 24 тисячі зарплати. Наразі в країні є великий дефіцит вчителів, зокрема, найгостріший - вчителів інформатики, вчителів математики.

Як повідомлялося, українські студенти зможуть отримувати соціальні стипендії, однак вони будуть доступні лише певним категоріям студентів. Міністерство соціальної політики розкрило деталі цієї ініціативи, зокрема, стипендії зможуть отримувати студенти, які перебували в російському полоні або ув'язнені через збройну агресію РФ проти України, а також їхні діти.

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Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напряму. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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