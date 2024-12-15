Атака ракети й десятків дронів РФ: вибухи гриміли в десяти областях України

Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей.

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Україну атакували десятки дронів / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

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РФ атакувала Україну ракетою С-300 і дронами

Підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed

У ніч на неділю, 15 грудня, армія країни-агресора РФ атакувала Україну зенітною керованою ракетою С-300 і 108 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово (РФ).

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях", - ідеться в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

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Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локально втрачені), три - повернулися в Росію, уточнюється в повідомленні.

/ Инфографика: Главред

У зведенні повідомляють, що через падіння збитих БпЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі та майно громадян у кількох регіонах України, постраждалим надають допомогу.

/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч на суботу, 14 грудня, атакували Київ дронами. Загарбники запускали безпілотники хвилями. Сили оборони України знищили близько десятка ворожих дронів.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у п'ятницю, 13 грудня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працювали сили ППО.

Під масованим ударом країни-агресора РФ перебувала енергетика всієї України. Через атаку на енергооб'єкти обсяг відключень світла сьогодні буде збільшено.

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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