Дрони заходили хвилями: РФ вночі вдарила по Києву – деталі

Було знищено біля десятка ворожих безпілотників. Внаслідок удару в одному з районів міста впали уламки.

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РФ вночі вдарила по Києву дронами/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

РФ вночі атакували Київ дронами

Вдалося знищити близько десятка ворожих безпілотників

В одному з районів столиці України впали уламки

Російські окупанти у ніч на суботу, 14 грудня, атакували Київ дронами. Загарбники запускали безпілотники хвилями.

Сили оборони України знищили близько десятка ворожих дронів. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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"Чергова тривожна ніч для Києва. Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі і сумарно вона тривала три з половиною години. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок збиття безпілотників зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. За попередніми даними, уламки впали на відкритій території й обійшлося без потерпілих.

У КМВА додали, що дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Пошкоджено адмінбудівлю

У Нацполіції повідомили, що внаслідок атаки дронів на Київщину в одному з районів було пошкоджено транспортний засіб, адміністративну будівлю підприємства та два складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих немає.

Удар дронами по Київщині в ніч на 14 грудня/ Національна поліція України

Удар дронами по Київщині в ніч на 14 грудня/ Національна поліція України

РФ вночі атакувала Україну 132 дронами

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Сили оборони вночі збили 58 ворожих дронів, ще 72 безпілотники були локаційно втрачені й не досягнули цілей. Два дрони повернулися у Росію.

У ніч на 14 грудня окупанти запустили по Україні 132 дрони.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два – повернулось у росію", – йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Україні в ніч на 14 грудня/ Повітряні сили ЗСУ

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні вранці 13 грудня – що відомо

Як повідомляв Главред, вранці у п’ятницю, 13 грудня, РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та МіГ-31К, окупанти запустили по Україні ракети і дрони. В Україні була повітряна тривога.

У Харкові "Шахед" влучив в п’ятиповерхівку. Був приліт дрона у житловий багатоповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова під час нічного удару. Вранці РФ знову вдарила по Харкову – були удари по близькому передмістю.

Під Києвом було чути вибухи, працювали сили ППО. Проте багато ракет, які спершу летіли на Київ і Київщину, потім змінили свій курс і попрямували на захід.

Повідомлялося, що армія РФ атакувала енергетику України – відключень світла буде більше. Енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Стало відомо, що 50% Тернопільщини опинилися без світла, також під час атаки були вибухи на Львівщині. Під атакою перебували Стрий, Бурштин, Одеса, Київська агломерація, Кременчук, Харківщина.

Президент України Володимир Зеленський сказав, як зупинити удари РФ. Він розповів, що вранці 13 грудня РФ здійснила нову масовану атаку по Україні, запустивши 93 ракети і майже 200 дронів. Український президент наголосив, що балачки Путіна не зупиняють.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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