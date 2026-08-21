Атака на Київ 20 серпня: 12-річний хлопчик врятував собаку та допомагав пораненим

Внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 20 серпня будинок родини 12-річного Кості зазнав серйозних пошкоджень.

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12-річний хлопчик врятував собаку та допомагав пораненим родичам у Києві / колаж: Главред, фото: facebook.com/UNICEFUkraine

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Після влучання ракети в дев'ятиповерховий будинок почалася пожежа

Сім'я була змушена терміново покинути квартиру

12-річний Костя під час нічної атаки на Київ 20 серпня врятував свою собаку Айрін і допомагав постраждалим родичам. Історію хлопчика розповіли в UNICEF Ukraine.

Зазвичай щоранку Костя робить зарядку у своїй кімнаті. Однак після атаки 20 серпня він уперше за літо не зміг виконати звичну вправу. Вночі хлопчик не спав: він перев’язував ноги пораненій бабусі, рятував із квартири руду собаку та допомагав батькові евакуювати речі.

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"У мене болять очі. Це через дим від пожежі та пил, коли у нас обвалилася стіна. Шматок стіни впав татові на голову, а бабусі ноги порізало осколками скла. Я постраждав найменше, бо, коли почув ракети, забрав Айрін і сховався з нею у ванній", - розповів Костя.

Під час розмови хлопчик закутувався у фольговане термоковдру, яке видали рятувальники. Його очі почервоніли й постійно сльозилися.

У результаті масованої атаки на Київ у ніч на 20 серпня будинок родини Кості зазнав серйозних пошкоджень. Околиці опинилися охоплені наслідками удару: на вулицях лежали згорілі автомобілі, розбиті вікна та повалені дерева.

Після влучання ракети у дев'ятиповерховий будинок почалася пожежа. Сім'я була змушена терміново покинути квартиру, взявши з собою лише документи та мобільні телефони.

"Ми перев’язали бабусі ноги рушниками. Її забрала швидка. А ми з татом всю ніч тут, чекаємо, поки рятувальники розбирають завали в будинку", - розповів хлопчик.

Від атаки постраждала й школа, де навчається Костя. Руйнування також зафіксували в дитячій лікарні та дитячому садку в Соломенському районі Києва.

Батько хлопчика, 35-річний Дмитро, тієї ночі допомагав евакуювати поранених і загиблих сусідів, тому не зміг забрати з дому особисті речі.

"Ми лише позавчора купили синові все необхідне до школи – зошити, одяг, канцтовари. Усе так і залишилося лежати на підвіконні. Усі вікна та двері в нас вибило. А тепер усе заливає вода", – розповів Дмитро.

Атака РФ на Україну в ніч на 20 серпня - новини

Як писав Главред, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київську область та інші регіони різними видами озброєння. Ракетна атака була в основному спрямована на Київ, Бровари, Бориспіль.

Російська атака на Київ тривала протягом дев'яти годин. Ворог задіяв близько 66 ракет різних типів і майже 70 реактивних безпілотників.

За останніми даними, у столиці 16 загиблих. Ще десятки мешканців столиці постраждали.

21 серпня в Києві оголошено День жалоби в пам’ять про жертв масованої атаки ворога на столицю.

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Про організацію: UNICEF Ukraine UNICEF Ukraine - офіційне представництво Дитячого фонду ООН (UNICEF), яке працює в Україні з 1997 року та захищає права дітей, надає гуманітарну, медичну, психологічну та фінансову допомогу сім’ям з дітьми, а також розвиває освітні та соціальні програми. Гуманітарна допомога: забезпечення питною водою, наборами для гігієни, медикаментами та речами першої необхідності прифронтових і постраждалих регіонів. Грошові виплати: реалізація програм багатоцільової фінансової підтримки вразливим сім’ям з дітьми. Охорона здоров’я та захист: підтримка дитячих лікарень, вакцинація, сприяння соціальному захисту сиріт та дітей з інвалідністю.

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