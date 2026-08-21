Атака на Київ 20 серпня: 12-річний хлопчик врятував собаку та допомагав пораненим

Коротко:
- Після влучання ракети в дев'ятиповерховий будинок почалася пожежа
- Сім'я була змушена терміново покинути квартиру
12-річний Костя під час нічної атаки на Київ 20 серпня врятував свою собаку Айрін і допомагав постраждалим родичам. Історію хлопчика розповіли в UNICEF Ukraine.
Зазвичай щоранку Костя робить зарядку у своїй кімнаті. Однак після атаки 20 серпня він уперше за літо не зміг виконати звичну вправу. Вночі хлопчик не спав: він перев’язував ноги пораненій бабусі, рятував із квартири руду собаку та допомагав батькові евакуювати речі.
"У мене болять очі. Це через дим від пожежі та пил, коли у нас обвалилася стіна. Шматок стіни впав татові на голову, а бабусі ноги порізало осколками скла. Я постраждав найменше, бо, коли почув ракети, забрав Айрін і сховався з нею у ванній", - розповів Костя.
Під час розмови хлопчик закутувався у фольговане термоковдру, яке видали рятувальники. Його очі почервоніли й постійно сльозилися.
У результаті масованої атаки на Київ у ніч на 20 серпня будинок родини Кості зазнав серйозних пошкоджень. Околиці опинилися охоплені наслідками удару: на вулицях лежали згорілі автомобілі, розбиті вікна та повалені дерева.
Після влучання ракети у дев'ятиповерховий будинок почалася пожежа. Сім'я була змушена терміново покинути квартиру, взявши з собою лише документи та мобільні телефони.
"Ми перев’язали бабусі ноги рушниками. Її забрала швидка. А ми з татом всю ніч тут, чекаємо, поки рятувальники розбирають завали в будинку", - розповів хлопчик.
Від атаки постраждала й школа, де навчається Костя. Руйнування також зафіксували в дитячій лікарні та дитячому садку в Соломенському районі Києва.
Батько хлопчика, 35-річний Дмитро, тієї ночі допомагав евакуювати поранених і загиблих сусідів, тому не зміг забрати з дому особисті речі.
"Ми лише позавчора купили синові все необхідне до школи – зошити, одяг, канцтовари. Усе так і залишилося лежати на підвіконні. Усі вікна та двері в нас вибило. А тепер усе заливає вода", – розповів Дмитро.
Атака РФ на Україну в ніч на 20 серпня - новини
Як писав Главред, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київську область та інші регіони різними видами озброєння. Ракетна атака була в основному спрямована на Київ, Бровари, Бориспіль.
Російська атака на Київ тривала протягом дев'яти годин. Ворог задіяв близько 66 ракет різних типів і майже 70 реактивних безпілотників.
За останніми даними, у столиці 16 загиблих. Ще десятки мешканців столиці постраждали.
21 серпня в Києві оголошено День жалоби в пам’ять про жертв масованої атаки ворога на столицю.
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Про організацію: UNICEF Ukraine
UNICEF Ukraine - офіційне представництво Дитячого фонду ООН (UNICEF), яке працює в Україні з 1997 року та захищає права дітей, надає гуманітарну, медичну, психологічну та фінансову допомогу сім’ям з дітьми, а також розвиває освітні та соціальні програми.
Гуманітарна допомога: забезпечення питною водою, наборами для гігієни, медикаментами та речами першої необхідності прифронтових і постраждалих регіонів.
Грошові виплати: реалізація програм багатоцільової фінансової підтримки вразливим сім’ям з дітьми.
Охорона здоров’я та захист: підтримка дитячих лікарень, вакцинація, сприяння соціальному захисту сиріт та дітей з інвалідністю.
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