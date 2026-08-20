Київ під атакою дронів: у столиці лунають вибухи, працює ППО

Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до завершення тривоги.

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Київ під масованою атакою дронів / колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Вдень у четвер, 20 серпня, країна-агресор Росія знову атакує Київ дронами. У столиці лунають гучні вибухи, працюють сили ППО. Про це повідомили в КМВА.

"Закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивні БпЛА над Київським водосховищем, які рухаються у напрямку Вишгорода/Києва/Броварів.

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Також фіксувався реактивний дрон на південному заході від Києва, його курс змінний.

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