Київ під атакою дронів: у столиці лунають вибухи, працює ППО

Вдень у четвер, 20 серпня, країна-агресор Росія знову атакує Київ дронами. У столиці лунають гучні вибухи, працюють сили ППО. Про це повідомили в КМВА.
"Закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивні БпЛА над Київським водосховищем, які рухаються у напрямку Вишгорода/Києва/Броварів.
Також фіксувався реактивний дрон на південному заході від Києва, його курс змінний.
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