У Києві бабуся оплакувала тіло онука, який загинув внаслідок атаки РФ

Жінка сподівалася, що онук вижив, але після побаченого не стримала сліз.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-babushka-oplakivala-telo-vnuka-pogibshego-v-rezultate-ataki-rf-10789889.html Посилання скопійоване

Бабуся до останнього сподівалася, що її онук вижив / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

У Києві серед загиблих 29-річний чоловік

Бабуся чекала загиблого біля пошкодженого будинку

Попри те, що чоловік виходив на зв'язок перед трагедією, врятуватися йому не вдалося

Внаслідок нічного обстрілу країни-агресорки Росії 20 серпня у Києві загинули 13 людей. Однією з жертв став 29-річний хлопець, якого біля пошкодженого будинку чекала бабуся.

Як повідомляють Новини.LIVE, видання Reuters опублікувало кадри з місця російського удару, на яких видно літню жінку. Вона чекала, поки рятувальники знайдуть її онука. Чоловік жив на 7 поверсі, де відбулося займання внаслідок атаки.

відео дня

Жінка розповіла сусідам, що незадовго до трагедії онук виходив на зв'язок. Однак через кілька хвилин рятувальники винесли з будинку тіло чоловіка. Бабуся впізнала у ньому свого онука.

Після цього вона не змогла стримати сліз і лише викрикнула: "За що йому така доля".

В коментарі виданню Апостроф мешканки Києва розповіли деталі трагічної загибелі чоловіка. За їхніми словами, його під час удару завалило і загиблий задихнувся.

"Він лежав на ліжку, ліжко перевернуло. І від цього чадного газу він не зміг (вижити - Главред)", - зазначила сусідка загиблого.

Чи атакуватиме РФ Україну 24 серпня

Главред писав, що за словами нардепа, секретаря Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковника СБУ Романа Костенка, Росія може використати День Незалежності для нового масованого удару.

Такий сценарій не варто відкидати, хоч і спрогнозувати його зараз майже неможливо. На сьогодні жодних підтверджених вихідних даних про плани Кремля на 24 серпня немає, а сам механізм ухвалення таких рішень у Москві розтягнутий у часі.

Удар по Києву 20 серпня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що жертвами ворожої атаки 20 серпня стали 12 мешканців Києва та ще одна людина загинула в області. Близько 40 людей отримали поранення.

У Міноборони РФ прокоментували масовану атаку на Київ і Київську область у ніч проти 20 серпня. У ворожому оборонному відомстві заявили про нібито "успішне ураження" військових і транспортно-логістичних об’єктів.

Раніше стало відомо, що влучання, руйнування та пожежі внаслідок ворожих ударів цієї ночі зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Соломенському районах.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред