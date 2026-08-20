У Києві бабуся оплакувала тіло онука, який загинув внаслідок атаки РФ

Коротко:
- У Києві серед загиблих 29-річний чоловік
- Бабуся чекала загиблого біля пошкодженого будинку
- Попри те, що чоловік виходив на зв'язок перед трагедією, врятуватися йому не вдалося
Внаслідок нічного обстрілу країни-агресорки Росії 20 серпня у Києві загинули 13 людей. Однією з жертв став 29-річний хлопець, якого біля пошкодженого будинку чекала бабуся.
Як повідомляють Новини.LIVE, видання Reuters опублікувало кадри з місця російського удару, на яких видно літню жінку. Вона чекала, поки рятувальники знайдуть її онука. Чоловік жив на 7 поверсі, де відбулося займання внаслідок атаки.
Жінка розповіла сусідам, що незадовго до трагедії онук виходив на зв'язок. Однак через кілька хвилин рятувальники винесли з будинку тіло чоловіка. Бабуся впізнала у ньому свого онука.
Після цього вона не змогла стримати сліз і лише викрикнула: "За що йому така доля".
В коментарі виданню Апостроф мешканки Києва розповіли деталі трагічної загибелі чоловіка. За їхніми словами, його під час удару завалило і загиблий задихнувся.
"Він лежав на ліжку, ліжко перевернуло. І від цього чадного газу він не зміг (вижити - Главред)", - зазначила сусідка загиблого.
Чи атакуватиме РФ Україну 24 серпня
Главред писав, що за словами нардепа, секретаря Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковника СБУ Романа Костенка, Росія може використати День Незалежності для нового масованого удару.
Такий сценарій не варто відкидати, хоч і спрогнозувати його зараз майже неможливо. На сьогодні жодних підтверджених вихідних даних про плани Кремля на 24 серпня немає, а сам механізм ухвалення таких рішень у Москві розтягнутий у часі.
Удар по Києву 20 серпня - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що жертвами ворожої атаки 20 серпня стали 12 мешканців Києва та ще одна людина загинула в області. Близько 40 людей отримали поранення.
У Міноборони РФ прокоментували масовану атаку на Київ і Київську область у ніч проти 20 серпня. У ворожому оборонному відомстві заявили про нібито "успішне ураження" військових і транспортно-логістичних об’єктів.
Раніше стало відомо, що влучання, руйнування та пожежі внаслідок ворожих ударів цієї ночі зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Соломенському районах.
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Про джерело: Reuters
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