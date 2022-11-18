Готуються до прориву ЗСУ: армія РФ будує укріплення за 60 км вглиб фронту – розвідка Британії

Розвідка Британії повідомила. що окупанти можуть готуватися до прориву ЗСУ на півдні/ Reuters, Міноборони РФ

Російські окупанти після відступу з Херсону і правобережжя Херсонської області проходять доукомплектацію і перегрупування.

Частину з них, ймовірно, перекинуть на підкріплення російських військ під Бахмутом, а частина залишиться на півдні. Про це повідомляється в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 18 листопада.

Російські загарбники на півдні готують укріплення навіть в тилу. Деякі з них розміщені на 60 кілометрів вглиб, що може свідчити, що загарбники готуються до нового прориву ЗСУ, зазначає британська розвідка.

"Підрозділи спорудили нові системи окопів біля адмінмежі з Кримом та поблизу Сіверського Донця на межі Донецької і Луганської областей. Деякі ці місця розташовані за 60 км углиб від нинішньої лінії фронту, що може свідчити про приготування російського командування на випадок нового суттєвого прориву лінії фронту українцями", – йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ мають всі шанси звести нанівець всі зусилля російських окупантів по утриманню оборони на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Західні аналітики вірять, що ЗСУ завадять зміцненню оборони росіян на окупованій частині Херсонщини, оскільки ті там вкрай вразливі.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія ще не готова до миру в Україні. Вона не готова вивести війська з українських територій. Але країна-агресорка повинна піти з України, це єдиний спосіб повернути на українські території мир, наголосили в ЄС.

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