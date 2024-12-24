Атака дронів по аеродрому в Міллеровому: у Forbes назвали можливу мету

Метою подібних ударів ЗСУ не завжди є знищення конкретних будівель або одиниць обладнання.

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Російський аеродром Міллерово під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Росіяни переміщують свої сили все далі від лінії фронту

Українські боєприпаси проникають у Росію все глибше

У понеділок, 23 грудня, безпілотники здійснили масштабну атаку на авіабазу Міллерово в Ростовській області РФ. Цілями могли бути штурмовики Су-25 ВПС Росії, що залишилися, які все ще злітають із цього аеродрому для атак по Україні. Таку думку висловив аналітик Forbes Девід Акс.

За його словами, метою таких ударів ЗСУ не завжди є знищення конкретних будівель або одиниць обладнання. За словами Tatarigami, засновника української аналітичної групи Frontelligence Insight, "мета полягає в тому, щоб неухильно збільшувати вартість війни для Росії" шляхом навіювання страху, збільшення ризику і зриву операцій.

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І, як зазначає Акс, ця стратегія працює. У міру того, як Україна збільшує використання боєприпасів глибокого ураження - і західних ракет (ATACMS, SCALP-EG і Storm Shadow), і власних ракет і безпілотників, - росіяни переміщують свої сили все далі від лінії фронту.

"Минулого року комерційні супутники засікли десятки винищувачів Су-25 і Су-30 у Міллеровому. Цієї осені ті самі супутники зафіксували лише кілька Су-25, що залишилися на базі", - зазначає Акс.

Аналітик підкреслює: ця евакуація, можливо, врятувала цінні російські літаки від знищення під час нещодавньої атаки безпілотниками. Але це не означає, що українські нальоти на аеродром у Ростовській області безглузді.

"Нальоти ставлять росіян перед дилемою часу і відстані. Дії з баз, віддалених на 400 миль від лінії фронту замість усього лише 100 миль, обмежують частоту польотів російських бойових літаків протягом тижня, а також обмежують час їхнього перебування над лінією фронту. Звичайно, російські ВПС зберігають свої літаки. Але при цьому вони роблять літаки менш корисними", - пояснює Акс.

Це "хороша математика" для України, і вона покращуватиметься, оскільки українські боєприпаси проникають у Росію дедалі глибше і дедалі частіше, підсумовує він.

Атаки дронів по РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 грудня в Росії було неспокійно - під удар потрапила Орловська область. Місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу на нафтобазі та щонайменше 10 вибухів.

21 грудня в курортному місті Сочі (Краснодарський край, Росія) також прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі чули близько десяти потужних вибухів, які змусили тремтіти вікна в будинках і активували сигналізації автомобілів. Схожі гучні звуки чули жителі Туапсе.

Крім того, в ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ також прогриміли вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.

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