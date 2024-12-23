Стратегічний для РФ аеродром: на базі "Міллерово" влаштували справжню "дискотеку"

У Ростовській області РФ пролунали потужні вибухи. Безпілотники атакували військовий аеродром "Міллерово". У Мережі з'явилися відео.
На кадрах видно, як російські сили ППО намагаються збити ударні безпілотники. Також видно кадри з вибухами.
Це підтверджує і російське Міноборони. Там стверджують, що окупанти нібито змогли збити "9 українських літальних апаратів".
Місцеві Telegram-канали зазначають, що на одній з вулиць здійнялася пожежа внаслідок падіння уламків.
"Підписники повідомляють, що буцімто пошкоджено будівлю Міллерівського козачого кадетського професійного технікуму. Студентів евакуюють із гуртожитку", – пише один з пабліків.
Дивіться відео про атаку на аеродром "Міллерово":
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко акцентував на тому, що "Міллерово" є стратегічним для РФ аеродромом у Ростовській області.
"Дискотека на аеродромі Міллерово. Для Росії – стратегічний аеродром у Ростовській області. Слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на Сході та Півдні України".
Атаки дронів по РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 22 грудня в Росії було неспокійно — під удар потрапила Орловська область. Місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу на нафтобазі та щонайменше 10 вибухів.
21 грудня в курортному місті Сочі (Краснодарський край, Росія) також пролунала серія вибухів. Місцеві жителі чули близько десяти потужних вибухів, які змусили тремтіти вікна в будинках і активували сигналізації автомобілів. Схожі гучні звуки чули мешканці Туапсе.
Крім того, у ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ також пролунали вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.
Читайте також:
- "Буде серйозний конфлікт": Словаччина погрожує Україні через російський газ
- "Це абсурд": у Раді пояснили, чому нема сенсу знижувати мобілізаційний вік до 18-ти
- Бійців ППО "кидають" у піхоту: у Генштабі ЗСУ пояснили, що відбувається
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред