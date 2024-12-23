Стратегічний для РФ аеродром: на базі "Міллерово" влаштували справжню "дискотеку"

Аеродром "Міллерово" в Ростовській області був атакований ударними безпілотниками.

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Російський аеродром Міллерово під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Ростовській області РФ пролунали потужні вибухи. Безпілотники атакували військовий аеродром "Міллерово". У Мережі з'явилися відео.

На кадрах видно, як російські сили ППО намагаються збити ударні безпілотники. Також видно кадри з вибухами.

Це підтверджує і російське Міноборони. Там стверджують, що окупанти нібито змогли збити "9 українських літальних апаратів".

відео дня

Місцеві Telegram-канали зазначають, що на одній з вулиць здійнялася пожежа внаслідок падіння уламків.

"Підписники повідомляють, що буцімто пошкоджено будівлю Міллерівського козачого кадетського професійного технікуму. Студентів евакуюють із гуртожитку", – пише один з пабліків.

Дивіться відео про атаку на аеродром "Міллерово":

Російський аеродром Міллерово під атакою дронів / фото: скріншот

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко акцентував на тому, що "Міллерово" є стратегічним для РФ аеродромом у Ростовській області.

"Дискотека на аеродромі Міллерово. Для Росії – стратегічний аеродром у Ростовській області. Слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на Сході та Півдні України".

Атаки дронів по РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 грудня в Росії було неспокійно — під удар потрапила Орловська область. Місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу на нафтобазі та щонайменше 10 вибухів.

21 грудня в курортному місті Сочі (Краснодарський край, Росія) також пролунала серія вибухів. Місцеві жителі чули близько десяти потужних вибухів, які змусили тремтіти вікна в будинках і активували сигналізації автомобілів. Схожі гучні звуки чули мешканці Туапсе.

Крім того, у ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ також пролунали вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.

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