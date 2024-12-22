Щонайменше 10 вибухів: в Орлі здійнялося полум'я до небес на цінному об'єкті

Нафтобаза спалахнула в селищі Сталевий Кінь в Орлі після атаки безпілотників.

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На нафтобазі в Орлі пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріни

Що трапилося:

Орловська область опинилася під атакою

На ще одному НПЗ Росії "знову сталося загоряння"

У ніч на 22 грудня в Росії було неспокійно — під удар потрапила Орловська область. Місцеві телеграм-канали повідомляють про пожежу на нафтобазі та щонайменше 10 вибухів.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив цей інцидент, зазначивши, що "знову сталося загоряння" на об’єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу.

відео дня

"Прошу зберігати спокій, атака все ще продовжується. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає, на місці події вже працюють оперативні служби, вживаються заходи щодо ліквідації наслідків займання", – йдеться у повідомленні.

В інтернеті вже з’явилися відео моменту атаки.

Атака на Орел / фото: тг-канал Главред

Цікаво, що всього кілька днів тому, 14 грудня, в Орловській області також пролунали вибухи. Тоді місцеві пабліки повідомляли про пошкодження нафтобази, а Генштаб ЗСУ підтвердив успішність атаки.

"У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали поразки по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Сталевий кінь" в Орловській області РФ", - наголошувалося в повідомленні.

НПЗ РФ / Главред

Атаки по Росії - інші цікаві новини

Як писав Главред, вчора, 21 грудня стало відомо, що одразу декілька міст РФ атакували дрони. Жителі повідомили про близько десяти потужних вибухів, які змусили тремтіти вікна в будинках і активували сигналізації автомобілів.

Згодом стало відомо, що після атаки БпЛА пороховий завод у Казані розривають вибухи. Після атак дронів, які передували вибухам, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

Окрім цього, у ЦПД назвали ще деякі цілі, які могли атакувати дрони. Казань має стати столицею незалежного Татарстану, вважає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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