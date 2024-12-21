"Движуха" в Казані: у ЦПД назвали цілі, які могли атакувати дрони

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Промисловий об'єкт у Казані (Татарстан, РФ) був атакований невідомим безпілотним літальним апаратом, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
"Росіяни пишуть про влучання БПЛА в промисловий об'єкт у Казані", - написав Коваленко в Тelegram.
Він зазначив, що в місті є Казанський пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для армії РФ.
"Цей завод виконує функцію забезпечення російських збройних сил боєприпасами і матеріалами, необхідними для виготовлення ракет різних класів і призначень, включно з ракетами "Калібр", "Іскандер" та іншими. Загалом, Казанський пороховий завод є одним із "хребтів" російського ВПК, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим", - написав Коваленко.
Керівник ЦПД також зазначив, що Казань "має бути столицею незалежної Республіки Татарстан", частиною ЄС і НАТО, але "замість цього Татарстан втрачає час у безглуздому утворенні під назвою Росія, і Казань страждає через це".
"Движуха від Путіна для Казані, подумайте краще про незалежність. У вас усе вийде", - додав Коваленко.
Як відомо, раніше російський диктатор Володимир Путін назвав війну в Україні "движухою". За його словами, якщо навколо все спокійно і розмірено, то росіянам стає нудно. Про це глава Кремля сказав на пресконференції за підсумками 2024 року.
Вибухи в Казані 21 грудня - останні новини за темою
Пресслужба глави Татарстану повідомила про вісім атак БПЛА на об'єкти в республіці, один із них на промислове підприємство. При цьому стверджується, що загиблих і постраждалих немає.
Як повідомляв Главред, у Казані, де один із безпілотників врізався в 37-поверховий елітний житловий будинок. У мережі з'явилося відео: дрон потрапляє у верхні поверхи будівлі, викликаючи вибух і пожежу. За даними моніторингових каналів, це сталося через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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