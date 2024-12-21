РФ атакують дрони: два БПЛА врізалися в 37-поверховий будинок - де ще вибухи

Другий дрон врізався в ту ж висотку через 50 хвилин після першого, що спричинило сильну пожежу.

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В Казані дрони влетіли в житлові будинки / Колаж: Главред, фото: скріни

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Російські міста атакували безпілотники

БПЛА влетів в житловий 37-поверховий будинок в Казані

У суботу вранці, 21 грудня, в курортному місті Сочі (Краснодарський край, Росія) пролунала серія вибухів.

Місцеві жителі мікрорайону Лазаревське повідомляють про близько десяти потужних вибухів, які змусили тремтіти вікна в будинках і активували сигналізації автомобілів. Схожі гучні звуки чули мешканці Туапсе.

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Крім того, Telegram-канал Astra повідомив про інцидент у Казані, де один із безпілотників врізався у 37-поверховий елітний житловий будинок.

У мережі з'явилося відео: дрон влучає у верхні поверхи будівлі, спричиняючи вибух і пожежу. За даними моніторингових каналів, це сталося через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Момент попадання БПЛА до житлового 32-поверхового будинку в Казані потрапив на відео / Фото: тг-канал Astra

Російські ЗМІ також пишуть про повторні вибухи в Казані. Як зазначає Telegram-канал Baza, другий дрон врізався в ту ж висотку через 50 хвилин після першого, що спричинило сильну пожежу. Ще один безпілотник міг влучити в багатоповерхівку ЖК "Манхеттен".

Загалом як мінімум 7 безпілотників ударили по Казані.

За даними каналу Baza, БПЛА влетіли в будинки на проспекті Камалєєва (2 дрони), вулиці Клари Цеткін, Юкозинській, Хаді Такташа, Червоній Позиції та в будинок на вулиці Оренбурзький тракт.

Варто вказати, що в Казані розташовуються вище танкове командне училище ЗС РФ, авіаційний завод, Казанський гелікоптерний завод - виробник гелікоптерів сімейства Мі-8/17, і багато інших підприємств, що працюють на військову машину російських окупантів.

За інформацією Міноборони РФ, засоби ППО начебто збили 19 дронів.

"9 збито над територією Бєлгородської області, 5 - над територією Воронезької області, 3 - над акваторією Чорного моря і по одному - над територіями Курської області та Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.

Нещодавні вибухи в Росії - що відомо

Як писав Главред, напередодні у Мурманську поблизу бази Північного флоту РФ лунали вибухи. Атака була настільки потужною, що хвилі від вибухів росіяни відчули на відстані кількох десятків кілометрів.

Окрім цього, тиждень тому ГУР під Москвою підірвали військовий літак. Орієнтовна вартість виведеного з ладу повітряного судна становить близько 4,5 мільйона доларів.

Також нещодавно Генштаб підтвердив ураження цінного об'єкту в РФ. Силами та засобами України завдано поразки по Новошахтинському заводу нафтопродуктів на Ростовщині - він єдиний, що працює, саме в цій області.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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