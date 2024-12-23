Почалась пожежа: дрони атакували найбільший військовий полігон РФ – деталі

Коротко:
- 22 грудня Ростовську область РФ атакували дрони
- Під удар потрапив найбільший військовий полігон РФ
- На полігоні почалася пожежа і детонація
Найбільший військовий полігон країни-агресора Росії "Кадамовський" був атакований. 22 грудня по ньому вдарили безпілотники. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що вранці 22 грудня Ростовську область атакували дрони. Щонайменше чотири безпілотники, ймовірно, вдарили по території військового полігону "Кадамовський" у селищі Персіанівський.
"Унаслідок атаки на складі з боєприпасами на полігоні почалася пожежа і детонація. Про постраждалих невідомо", - йдеться в повідомленні.
Telegram-канал також додав, що біля полігону дислокується російська 150-та мотострілецька дивізія.
Також джерела каналу в екстрених службах Ростовської області розповіли, що над військовим аеродромом у місті Міллерово нібито було збито ракету.
При цьому, зазначається, що через атаку дронів у Ростовській області було пошкоджено лінію електропередач.
Атака дронів на Росію - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 22 грудня в Росії було неспокійно — під удар потрапила Орловська область. Місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу на нафтобазі та щонайменше 10 вибухів.
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що нафтобаза, яка була атакована дронами, підтримувала угруповання російських військ відразу в кількох областях.
Варто додати, що у ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ також лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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