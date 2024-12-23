Почалась пожежа: дрони атакували найбільший військовий полігон РФ – деталі

Біля полігону дислокується російська 150-та мотострілецька дивізія.

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Атака дронів на полігон РФ / колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, pixabay

Коротко:

22 грудня Ростовську область РФ атакували дрони

Під удар потрапив найбільший військовий полігон РФ

На полігоні почалася пожежа і детонація

Найбільший військовий полігон країни-агресора Росії "Кадамовський" був атакований. 22 грудня по ньому вдарили безпілотники. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що вранці 22 грудня Ростовську область атакували дрони. Щонайменше чотири безпілотники, ймовірно, вдарили по території військового полігону "Кадамовський" у селищі Персіанівський.

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"Унаслідок атаки на складі з боєприпасами на полігоні почалася пожежа і детонація. Про постраждалих невідомо", - йдеться в повідомленні.

Telegram-канал також додав, що біля полігону дислокується російська 150-та мотострілецька дивізія.

Також джерела каналу в екстрених службах Ростовської області розповіли, що над військовим аеродромом у місті Міллерово нібито було збито ракету.

При цьому, зазначається, що через атаку дронів у Ростовській області було пошкоджено лінію електропередач.

Атака дронів на Росію - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 22 грудня в Росії було неспокійно — під удар потрапила Орловська область. Місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу на нафтобазі та щонайменше 10 вибухів.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що нафтобаза, яка була атакована дронами, підтримувала угруповання російських військ відразу в кількох областях.

Варто додати, що у ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ також лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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