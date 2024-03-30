УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по житловому району

Ангеліна Підвисоцька
30 березня 2024, 21:47оновлено 30 березня, 23:03
Російські окупанти обстріляли житловий район Харкова. Приліт був зафіксований у Шевченківському районі міста.
взрыв, пожар, спасатели
РФ вдарила по житловому району у Харкові / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти вдарили по Харкову. Приліт був по житловому кварталу. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

"Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. Росія - держава терорист", - написав Терехов.

удар по Харькову
РФ вдарила по житловому району у Харкові / фото: скриншот

У Повітряних силах України зазначали про те, що на Харківщині була ракетна небезпека.

відео дня
удар по Харькову
РФ вдарила по житловому району у Харкові / фото: скриншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними постраждалих нема, однак у житловому будинку вибило вікна.

"За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом. Станом на зараз - без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях", - написав Синєгубов.

удар по Харькову
РФ вдарила по житловому району у Харкові / фото: скриншот

Пізніше Терехов уточнив, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Удари по Харкову - останні прильоти

У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами. Зокрема, новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 було завдано кількох ударів по Харкову. За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.

Останнім часом російські окупанти відновили удари по енергетиці України. Зокрема, як нарахував експерт Геннадій Рябцев, станом на 22 березня фахівцями було зафіксовано 59 влучань, зокрема, в в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях.

В Укренерго попереджали, що ситуація зі світлом може погіршитися у Хмельницькій та Одеській областях. У Харкові все стабільно погано: місто ще не може оговтатися від попередньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Росія знищила усі його трансформаторні підстанції.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область вторгнення Росії ракетний удар
Реклама

Головне за день

"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

23:26 Політика
ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

22:54 Україна
РФ атакує комбінованими ударами: Зеленський назвав головну ціль окупантів

РФ атакує комбінованими ударами: Зеленський назвав головну ціль окупантів

22:24 Україна
Всі головні новини

Популярне

Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину 7550

Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

Росіяни тиснуть до травня : Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою 3192

"Росіяни тиснуть до травня": Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки 2865

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки

Реалізація корейського сценарію 2744

Реалізація корейського сценарію

Последние новости

23:26

"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

22:54

ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

22:40

Рідкісні кадри: Ротару показала свою невістку

22:24

РФ атакує комбінованими ударами: Зеленський назвав головну ціль окупантів

22:13

Короля Чарльза ізолювали від інших членів королівської сім'ї

Путін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій БогдановПутін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій Богданов
21:47

Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по житловому району

21:34

Камалія показала дорослих доньок-красунь

21:30

Загроза "блекауту" в Україні: де і на скільки відключають електроенергіюВидео

21:26

Сила вибуху неймовірно потужна: РФ уперше вдарила по Україні бомбою ОДАБ-1500

Реклама
20:36

Чому країни НАТО не збивають у себе ракети і "шахеди": пояснення експертів

20:31

Кому світить бронь та відстрочка: у Раді розкрили деталі законопроєкту про мобілізацію

20:21

Налетить скажений вітер: в Україні попереджають про небезпеку

19:28

ATACMS в Україні: генерал-розвідник назвав цілі для ударів ЗСУ

19:10

Скільки систем ППО Patriot можуть захистити одне місто Українимнение

19:06

Залишилося 2 села: РФ може вийти на оперативний простір біля Авдіївки - BILD

18:33

"Усе можливо": у Парижі оцінили ймовірність перекидання військ в Україну

18:16

Гороскоп на квітень 2024 для Близнюків: віщий сон і таємний покровительВидео

18:08

Харків може опинитись у "кільці": експерт розказав підступний план ворога

17:28

"Встати на коліна перед РФ?": в ОП рознесли заклики щодо "заморозки війни"

17:15

Кого не можна цілувати 31 березня, щоб не було проблем: важливі прикмети дня

Реклама
16:42

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки

16:15

Бійці ДПС вийшли на кордон із РФ і підняли прапор України у трьох населених пунктахВидео

15:55

Зрадниця Соломко видала пост українською мовою, де виправдалася за свою любов до РФ

15:20

ЗСУ пошматували росіян на півдні: десятки штурмовиків РФ підірвали разом із технікою

15:20

У Київській області активно посилюють оборону кордонів - ОВА

14:57

"Це буде найдієвіше": у Повітряних силах назвали спосіб протидіяти новим бомбам РФ

14:35

Як дізнатися вік собаки по зубах і зовнішніх ознаках

14:05

Годзілліада і КінКонгдіссея: рецензія на фільм "Годзілла і Конґ: Нова Імперія"

14:02

Девід і Вікторія Бекхем влаштувалися на новій мегаяхті вартістю 20 млн доларів

13:57

У країн не вистачає грошей на закупку снарядів для України - Міноборони Естонії

13:44

РФ накопичує "Калібри": Коваленко пояснив, що можуть готувати окупанти

13:40

Гороскоп на квітень 2024 для Тельців: несподівана удача і прорив, але є й ризикиВидео

13:26

Український дизайнер розповів, як путіністка Повалій вкрала в нього сукню

12:59

Не повертається 60-70% штурмових груп: у ЗСУ розкрили, що відбувається у Кринках

12:31

"Росіяни тиснуть до травня": Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою

12:29

Церковне свято 31 березня: що заборонено робити на святого Григорія

12:00

США передадуть ATACMS Україні, аби не допустити перенесення війни в країни НАТО – генерал Маломуж

11:58

Гороскоп на квітень 2024 для Овнів: астролог назвала найскладніші дніВидео

11:33

Росіяни просунулись вперед в Донецькій області: в ISW розкрили загрози для ЗСУ

11:12

Зеленський звільнив свого помічника Шефіра і декількох своїх радників: що відомо

Реклама
10:56

Росія зробила ракету Х-101 вдвічі небезпечнішою: які загрози для України

10:42

Вся справа у кольорі: хитрий лайфхак, як посадити виноград біля стіни

10:33

Теракт у Підмосков'ї: експерт розповів, чи піде Путін на нову хвилю мобілізаціїВидео

10:31

Ці речі травмують: Могилевська розповіла, як виховує прийомних доньок

09:52

Росія потужно атакує енергетику України: Євлаш розкрив мету обстрілів навесні

09:48

РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини: що відомо

09:00

Московська церква видала заяву про "священну війну": в ISW розкрили риторику Кремля

09:00

Допомога при народженні дитини 2024: чи піднімуть суму до 384 тисяч

08:41

"Може передвіщати наступний удар": у ЗСУ звернули увагу на небезпечний момент нічної атаки

08:40

Чорніє срібло на шиї: що кажуть прикмети, а що - ювеліри

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти