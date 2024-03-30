Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по житловому району

Російські окупанти вдарили по Харкову. Приліт був по житловому кварталу. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.
"Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. Росія - держава терорист", - написав Терехов.
У Повітряних силах України зазначали про те, що на Харківщині була ракетна небезпека.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними постраждалих нема, однак у житловому будинку вибило вікна.
"За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом. Станом на зараз - без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях", - написав Синєгубов.
Пізніше Терехов уточнив, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина.
Удари по Харкову - останні прильоти
У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами. Зокрема, новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 було завдано кількох ударів по Харкову. За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.
Останнім часом російські окупанти відновили удари по енергетиці України. Зокрема, як нарахував експерт Геннадій Рябцев, станом на 22 березня фахівцями було зафіксовано 59 влучань, зокрема, в в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях.
В Укренерго попереджали, що ситуація зі світлом може погіршитися у Хмельницькій та Одеській областях. У Харкові все стабільно погано: місто ще не може оговтатися від попередньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Росія знищила усі його трансформаторні підстанції.
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