Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по житловому району

Російські окупанти обстріляли житловий район Харкова. Приліт був зафіксований у Шевченківському районі міста.

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РФ вдарила по житловому району у Харкові / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти вдарили по Харкову. Приліт був по житловому кварталу. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

"Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. Росія - держава терорист", - написав Терехов.

РФ вдарила по житловому району у Харкові / фото: скриншот

У Повітряних силах України зазначали про те, що на Харківщині була ракетна небезпека.

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РФ вдарила по житловому району у Харкові / фото: скриншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними постраждалих нема, однак у житловому будинку вибило вікна.

"За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом. Станом на зараз - без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях", - написав Синєгубов.

РФ вдарила по житловому району у Харкові / фото: скриншот

Пізніше Терехов уточнив, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Удари по Харкову - останні прильоти

У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами. Зокрема, новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 було завдано кількох ударів по Харкову. За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.

Останнім часом російські окупанти відновили удари по енергетиці України. Зокрема, як нарахував експерт Геннадій Рябцев, станом на 22 березня фахівцями було зафіксовано 59 влучань, зокрема, в в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях.

В Укренерго попереджали, що ситуація зі світлом може погіршитися у Хмельницькій та Одеській областях. У Харкові все стабільно погано: місто ще не може оговтатися від попередньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Росія знищила усі його трансформаторні підстанції.

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