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Загроза "блекауту" в Україні: де і на скільки відключають електроенергію

Олексій Тесля
30 березня 2024, 21:30
Ситуація на Харківщині залишається складною, у регіоні застосовують відключення абонентів.
Загроза 'блекауту' в Україні: де і на скільки відключають електроенергію
В Україні аварійні відключення електроенергії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні напередодні запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії в шести областях - Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій.

Вони застосовувалися під час вечірнього максимуму навантаження через мережеві обмеження та недостатність локальної генерації внаслідок пошкодження електростанцій атаками РФ, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас у суботу погодинні відключення діють лише в Харківській області для 120 тис. абонентів, причиною чого є значні ушкодження ударами РФ обладнання НЕК "Укренерго" і, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії.

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Що кажуть в "Укренерго"

Як зазначив в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в Харкові залишається складною, відновлювальні роботи тривають.

"Сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" також запровадив обмеження в цій області. Вони менші, ніж учора, оскільки вихідні, але зберігаються. Також дещо обмежено електропостачання промисловості в Дніпропетровській області, зокрема в Криворізькому енерговузлі. У Хмельницькій та Одеській областях сьогодні обмежень немає", - каже він.

Він уточнив, що внаслідок атаки БПЛА в ніч на суботу аварійно вимикалося обладнання на одній із підстанцій в Одеській області, унаслідок чого короткостроково без світла залишалися близько 70 тис. споживачів.

Крім того, у Дніпропетровській області через стан мереж відключалися високовольтні лінії - без електропостачання залишалися побутові споживачі, промисловість, залізниця, де було зафіксовано збої в русі поїздів. Протягом півгодини всі споживачі були заживлені.

Загроза "блекатуа": що відомо

Наразі про блекаут в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів країни-агресора РФ, заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

За її словами, на сьогодні Україна здатна збалансувати систему і забезпечити її стабільну роботу.

"Але ми не знаємо планів ворога, якими будуть подальші атаки, які будуть наслідки. На жаль, це залежить зараз не від нас, а від планів ворога", - додала Гринчук.

Дивіться відео - що відомо про загрозу "блекаутів":

Загроза 'блекауту' в Україні: де і на скільки відключають електроенергію
/ Скриншот

Що таке блекаут

Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання.

Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

Нагадаємо, ракети РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру в шести областях. Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

Раніше в Укренерго повідомили, що окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У ДТЕК додали, що окупанти атакували три теплоелектростанції. Постраждав енергетик.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували різні типи ракет і ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу. У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів" і 26 ракет.

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