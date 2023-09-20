Армія України контролює частину Козацького острова на лівому березі Дніпра - ISW

Як повідомили в Інституті вивчення війни, що українські війська 19 вересня просунулися вперед у Запорізькій області в районі Вербового.
В ISW повідомили, що російські окупанти вели наступальні операції на заході Запорізької області, але 19 вересня просунутись вперед їм не вдалось. У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог невдало атакував поблизу Роботиного.
Водночас, за інформацією ISW, російський військовий заявив, що кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра: на північ від Підстепного (приблизно 12 км на схід від Антонівського мосту) та на Козацький острів (на північний захід від Нової Каховки). І що українські сили контролюють північну частину Козацького острова.
Ситуація на фронті: що відомо
Нагадаємо, що ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі. В Інституті вивчення війни повідомили, що українські війська 19 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області й просунулися вперед.
ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Петро Черник.
ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до зими. Російські окупанти у розпачі передчасно розгорнули резерви. У них є лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості, вважає Буданов.
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