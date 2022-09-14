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Армія України отримує можливість завершити свій наступ на Херсонщині – Жданов

14 вересня 2022, 04:50

ЗСУ після стрімкого звільнення Харківської області візьмуть паузу, вважає Олег Жданов.

Херсон, українські військові, ЗСУ
У військ України з'являється можливість вирішити питання окупованої Херсонщини - Жданов / Telegram

Після звільнення Харківської області Збройні сили України візьмуть невелику паузу для того, щоб підтягнути резерви. Коли буде підготовлено нове угруповання, здатне проводити швидкі операції, командування вирішить, на якому напрямку почнеться новий контрнаступ. Водночас наразі з'являється можливість завершити операцію на Херсонщині. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що після звільнення Харківської області від російської окупації ЗСУ візьмуть паузу для формування резервів.

Видео дня

При цьому у сил оборони України з'являється можливість завершити свої контрнаступальні дії у Херсонській області.

"Зараз буде невелика пауза. Ми повинні підтягнути тили, резерви, сформувати фронт і далі продовжувати стягувати резерви. Як тільки буде сформована чергова хвиля резерву, яка буде здатна провести аналогічну операцію, тоді наше командування вирішить, де і на якому напрямку наступати", - зазначив Жданов.

Також він додав, що незважаючи на фактичну ліквідацію Харківського напрямку, в майбутньому очікуються складнощі з контрнаступом на Донбасі. Війська РФ відступили до Донецької і Луганської областей, збільшивши там щільність своїх сил.

"Є як позитивні, так і негативні сторони цього. Ми фактично ліквідували Слобожанський і Харківський напрямки. Ізюмського угруповання не існує, але ті війська, які відступили до Луганської і Донецької областей, збільшать щільність військ на цих напрямках. І для нас це буде вже більше проблемою в плані прориву оборони і початку контрнаступальних дій. Тобто нам потрібно буде нарощувати більше сил для контрнаступу на ці напрямки. Коли ми підемо знову в контрнаступ, нам потрібно буде діяти поступово", - підкреслив Олег Жданов.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Глава Харківської ОВВА Олег Синєгубов 12 вересня зробив заяву, згідно з якою ЗСУ в деяких районах регіону вийшли до державного кордону з Росією. Військова операція триває. Ворог тікає або вглиб фронту, або на територію країни-агресора.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступальна операція України на Харківщині пройшла навіть краще, ніж очікувалося.

За його словами, українці довели свою здатність перемагати російські війська на полі бою. Однак про перемогу говорити поки зарано - окупанти можуть піти в контратаку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що Збройні сили України в Харківській області звільнили понад 300 населених пунктів. Контрнаступ буде йти до повної деокупації регіону.

Дивіться відео ТСН - що відбувається на Херсонщині

Інші новини:

ЗСУ Харківська область Херсонська область Олег Жданов війна Росії та України
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