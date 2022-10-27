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Армія України наступає в Луганській області і просунулася на двох напрямках

27 жовтня 2022, 22:22

Наступ ЗСУ на Луганщині сповільнюється через погодні умови, до того ж у військ РФ був час, щоб підтягнути резерви, сказав глава ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай ВСУ
Війська України просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках - Гайдай / Колаж Посольство США в Україні, Суспільне

Сили оборони України продовжують наступальні дії в Луганської області. Українським воїнам вдалося просунутися на Сватівському та Кремінському напрямках. Наступ сповільнюється, оскільки погодні умови несприятливі, а російським окупантам вдалося посилитися. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що армія України просувається на Луганщині на Сватівському та Кремінському напрямках. Вдалося відбити атаку російських загарбників на Білогорівку.

За його словами, наступ ЗСУ сповільнився через непрості погодні умови та посилення російських окупантів.

"Це досить прогнозовано, тому що фактора несподіванки вже немає, а в окупантів був час, щоб підтягнути резерви, зруйнувати мости, дуже потужно замінувати територію. Вони наразі обстрілюють повністю всі населені пункти, які їм довелося залишити. І погода, на жаль, зовсім не сприяє, тому що декілька днів поспіль йдуть зливи і техніка банально грузне. Іноді просування вперед йде тільки за рахунок піхоти", - підкреслив Сергій Гайдай.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці США раніше розповіли про те, що армія України може скористатися слабкістю військ Росії і протягом 6 тижнів просунутися на Луганщині. Втім, російські окупанти війну ще не програли – вони можуть відновити свої військові можливості за рахунок мобілізації і здатні на проведення артилерійських операцій.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай раніше розповів, що в одному з полків окупантів РФ 70% мобілізованих відмовилися від участі в бойових діях. Вони вирішили втекти. Деяких з росіян затримали в Кремінній.

У Генштабі ЗСУ днями повідомили, що армія України витіснила велику групу окупантів РФ з Кармазинівки, Мясожаровки, Невського Луганської області, а також Новосадового Донецької області.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ героїчно утримують окупантів РФ на Донеччині

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