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Війська РФ тиснуть на Донбасі, але на Херсонщині ЗСУ звільняють території України – Залужний

14 липня 2022, 15:50

Українська армія не допустить попадання зброї Заходу до рук террористів, сказав Валерій Залужний.

Залужний Херсонщина
Сили оборони України успішно просуваються в Херсонській області і звільняють землі від окупації РФ-Залужний / Колаж Людмила Денісова, Facebook Головнокомандувач ЗСУ

Командування ЗСУ несе відповідальність за озброєння, поставлене західним світом, і не допустить його попадання до рук терористів. Війська Росії намагаються витіснити сили оборони України з позицій на півночі Донецької та Луганської областей. На низці напрямків йдуть бої, атаки противника вдається відбивати. У напрямку Херсонської області українські воїни продовжують звільняти окуповані території. Про це заявив головнокомандувач військами України Валерій Залужний.

У своєму Telegram-каналі у четвер, 14 липня, він розповів про підсумки телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. За словами українського воєначальника, обговорювалися питання темпів і обсягів постачань допомоги Заходу. Україна гарантує, що західне озброєння не потрапить до рук терористів.

читайте такожНа війні немає жодних термінів, але у ЗСУ є графік повернення України до кордонів 1991 року - Данілов"Сьогодні вночі відбулася чергова розмова з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили темпи та обсяг постачань міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить її попадання до рук терористів", - сказав Залужний.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ поінформував Міллі про ситуацію на фронті. Окупанти РФ чинять тиск на українські війська на півночі Донеччини та Луганщини, на декількох напрямках йдуть бої. Атаки противника відбиваються. На Херсонському напрямку українські війська продовжують звільняти свої землі.

"Звернув увагу, що противник продовжує зосереджувати зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витіснити нас із займаних позицій. Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Слов'янськ, Святогірськ-Слов'янськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки противника. На Херсонському напрямку підрозділи сил оборони України продовжують звільняти території", - зазначив він.

Також Валерій Залужний підкреслив, що Міллі відзначив ефективність застосування армією України важкої з ахідної артилерії, серед якої М142 HIMARS.

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Війна Росії проти України

Глава Міноборони Олексій Резніков 10 липня заявив, що президент Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити захоплені РФ південні регіони України. Сили української оборони накопичують озброєння для досягнення такої мети.

Глава держави Володимир Зеленський 11 липня сказав, що головним завданням України є звільнення всіх своїх територій. За його словами, такий пріоритет повинен бути і для всіх українських громадян.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ можуть звільнити всі свої землі у тому випадку, якщо Захід надасть військам достатню кількість важкої зброї. Окупанти можуть захопити Донбас, після чого армія України перейде до контрнаступу. У відповідь кроком Путіна може стати оголошення загальної мобілізації у Росії.

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