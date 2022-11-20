Армія російських агресорів розколота через погане керівництво-британська розвідка / https://ua.depositphotos.com

Російські окупанти під командуванням нещодавно призначеного Сергія Суровікіна (відомого на прізвисько "Генерал Армагеддон") діють трохи ефективніше, ніж раніше. Проте агресорська армія все одно розколота через погане керівництво на низовому рівні. Про це повідомляють представники Міноборони Великобританії на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

На думку британських розвідників, нещодавній відступ росіян з правого берега Дніпра на лівий на Херсонщині був трохи більш організованим, ніж попередні. Є інформація, що втрати транспортних засобів, цілком ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями, як раніше. Крім того, окупанти спеціально знищували значну частину бойової техніки ‒ щоб не залишати трофеї українським військам.

"Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Однак сили все ще розколоті через погане керівництво молодшого та середнього рівня та культуру прикриття", - кажуть британці.

Як приклад британська розвідка назвала інцидент, який стався з агресорами Східного округу. Далі-дві роти після загибелі їх командира ганебно втекли з фронту. А інші російські офіцери, ймовірно, збрехали про це командуванню, намагаючись приховати цей ганебний інцидент.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язниця за дезертирство та інші наслідки.

Інші новини: