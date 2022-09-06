Контрнаступ ЗСУ на півдні: у британській розвідці назвали ключову проблему РФ

Окупанти РФ відчувають проблеми з безпілотниками, що позначається на уповільненні їх дій.
В Херсонської області тривають наступальні дії Збройних сил України, йдеться у звіті британської розвідки.
Разом з тим на південному напрямку російська армія втрачає безпілотники і тактичну обізнаність, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії в Twitter.
Уточнюється, що окупанти РФ відчувають проблеми з безпілотниками, що позначається на уповільненні їх дій. Уточнюється, що в зведенні 5 вересня повідомлялося про 27 Вильоти російських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) над західним берегом Дніпра в порівнянні із середнім показником 50 в день протягом серпня. При цьому 21 серпня 2022 року українські сили повідомили про те, що збили три російських тактичних БПЛА "Орлан-10" за один день.
У британській розвідці вважають, що РФ намагається підтримувати запаси БПЛА, що посилюється нестачею компонентів в результаті міжнародних санкцій.
"Обмежена доступність розвідувальних БПЛА, ймовірно, погіршує тактичну ситуаційну обізнаність командирів і все більше ускладнює російські операції", - додали в Міноборони Британії.
Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.
Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.
Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.
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