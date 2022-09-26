У британській розвідці назвали головну проблему путінської мобілізації

Названа ключова проблема мобілізації в РФ / УНІАН

Після масової мобілізації на РФ чекають адміністративні та логістичні проблеми, пов'язані з навчанням військ. Нерідко в армію забирають людей без найменшого військового досвіду, розповіли в британській розвідці.

Збройні сили РФ проводять початкову підготовку солдатів на низовому рівні в рамках оперативних підрозділів, а не в спеціалізованих навчальних закладах, наголошується в повідомленні Міноборони Великобританії.

Підкреслюється, що як правило, один батальйон у складі кожної російської бригади залишається в гарнізоні, якщо два інших розгортаються, і може надати кадри інструкторів для навчання новобранців або поповнення.

Британські військові аналітики уточнюють, що Росія вже перекинула багато з цих третіх батальйонів в Україну. Багато з призваних військовослужбовців протягом декількох років не мали військового досвіду.

"Відсутність військових інструкторів і поспішність, з якою Росія почала мобілізацію, передбачає, що багато з призваних військовослужбовців відправляться на передову з мінімальною відповідною підготовкою", - додали в британській розвідці.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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