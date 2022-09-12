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Наступ ЗСУ на Харківщині: РФ наказала відвести війська з усієї області - британська розвідка

12 вересня 2022, 10:37

За даними розвідки Британії, Росія могла наказати вивести російських військових з окупованої території Харківщини на захід від річки Оскіл.

Владимир Путин, российские военные
Росія могла наказати військам вийти з Харківської області / Коллаж фото Reuters

Російське командування могло наказати військам тікати з окупованої Харківщини на захід від річки Оскіл через потужний контрнаступ ЗСУ. Повідомляється, що швидкий контрнаступ "має серйозні наслідки для загальної операційної схеми" російських Збройних сил. Про це заявили у британській розвідці.

За даними розвідки, на західному березі Харківщини по річці Оскіл залишаються "ізольовані вогнища опору". Також повідомляється, що російське командування хоче перекинути додаткові сили у район Херсона.

"Росія, ймовірно, щосили намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

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Російські окупанти не можуть навіть поремонтувати мости, бо українська далекобійна артилерія б'є дуже часто. Російські військові вже понад два тижні будують плавучий міст.

"І без того обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва РФ, ймовірно, ще більше погіршиться", – припустили розвідники.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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