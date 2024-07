Армія РФ увійшла на Сумщину: в ISW розкрили мету окупантів

На північ від Журавки Сумської області українські військові обстрілювали позиції російських окупантів у будинках і лісі. Поки незрозуміло, чи готується противник до наступу на регіон. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 1 липня.

Населений пункт Журавка розташований менш ніж за два кілометри від державного кордону і приблизно за 35 кілометрів від обласного центру. Наприкінці червня українські військові обстрілювали обмежені позиції противника в будинках і лісі на півночі від Журавки.

Наразі незрозуміло, чи встановили російські окупанти постійну присутність на цих позиціях і чи готуються до більшої наступальної операції на Сумщині, чи ці позиції були результатом обмеженого транскордонного рейду противника в Сумську область.

"ISW продовжує оцінювати, що будь-які російські наступальні дії на Сумщині мають на меті притиснути та відволікти українські сили від інших критичних ділянок лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.