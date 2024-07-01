Росія спробує розвинути наступ: у ЗСУ переходять до "контрзаходів"

Збройні сили України готують нові удари по логістиці російських окупантів, щоб завадити Росії розширити фронт, наголосив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
Зеленський розповів, що заслухав у понеділок вранці, 1 липня, доповідь Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.
Президент вказав, що на зараз на фронті одразу низка ключових напрямків, де росіяни атакують з високою інтенсивністю.
Окремо військово-політичне керівництво обговорило рішення, що повинні завадити ворогу розвинути літній наступ.
"Також обговорили деякі наші принципові рішення - кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що нинішні бойові дії мають закінчитися програшем для Росії.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Російські окупанти на Донеччині намагаються розширити географію свого наступу в напрямку Краматорська та Слов'янська. Ворожі сили намагаються захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку.
Фахівці видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі зазначили, що на фронті в Україні слід очікувати на "смертельне літо", крім того, вони не виключають нового масштабного наступу росіян.
У ЗСУ підтвердили, що росіяни активізували наступальні операції на різних напрямках фронту, зокрема, на Краматорському, Покровському та Курахівському.
Тим часом український журналіст і військовослужбовець Євген Назаренко зазначив, що Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі Вовчанська й оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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