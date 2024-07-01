Росія спробує розвинути наступ: у ЗСУ переходять до "контрзаходів"

На фронті "гаряче" одразу на низці напрямків, натякнув Зеленський.

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ЗС РФ регулярно атакують позиції ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: 56-та окрема мотопіхотна бригада, ОП

Збройні сили України готують нові удари по логістиці російських окупантів, щоб завадити Росії розширити фронт, наголосив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що заслухав у понеділок вранці, 1 липня, доповідь Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Президент вказав, що на зараз на фронті одразу низка ключових напрямків, де росіяни атакують з високою інтенсивністю.

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Окремо військово-політичне керівництво обговорило рішення, що повинні завадити ворогу розвинути літній наступ.

"Також обговорили деякі наші принципові рішення - кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що нинішні бойові дії мають закінчитися програшем для Росії.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти на Донеччині намагаються розширити географію свого наступу в напрямку Краматорська та Слов'янська. Ворожі сили намагаються захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку.

Фахівці видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі зазначили, що на фронті в Україні слід очікувати на "смертельне літо", крім того, вони не виключають нового масштабного наступу росіян.

У ЗСУ підтвердили, що росіяни активізували наступальні операції на різних напрямках фронту, зокрема, на Краматорському, Покровському та Курахівському.

Тим часом український журналіст і військовослужбовець Євген Назаренко зазначив, що Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі Вовчанська й оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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