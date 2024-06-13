В ISW розповіли про вторгнення РФ на Сумщину і 'окупацію' села: яка ситуація в регіоні

В ISW повідомили, що не спостерігали візуальних доказів, які б підтверджували російську діяльність або завойовує Рижівку.

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Що відбувається на Сумщині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що армія країни-агресорки Росії 9 червня здійснила обмежене транскордонне вторгнення до Сумської області. Втім, окупантам не вдалося забезпечити тривалу присутність у регіоні та у Рижівці.

Аналітики ISW з посиланням на речника української Держприкордонслужби Андрія Демченка повідомляють, що кількість російських диверсійно-розвідувальних груп, які діють на Сумському напрямку, зменшилася. Що більше - в Сумській області зараз "майже немає" активності цих груп.

Окрім того, зауважують американські фахівці, інші українські офіційні особи нещодавно заперечили, що армія РФ захопила будь-яку територію в Сумській області після заяв Росії про обмежений транскордонний рейд до Рижівки на Сумщині.

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"В ISW не спостерігала візуальних доказів, які б підтверджували російську діяльність або завойовує Рижівку від 10 червня та оцінює, що російським військам не вдалося забезпечити тривалу присутність у цьому населеному пункті", - наголошують у звіті.

Що відбувається на фронті / фото: ISW

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що полковник ЗСУ Петро Черник пояснив ціль провокації РФ в Рижівці. Російські окупанти провели пропагандистську акцію із нібито захопленням кадирівцями населеного пункту Рижівка на Сумщині з метою відволікання українських військ з інших напрямків фронту.

У ЗСУ розповіли про важкі бої на Покровському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог активізувався на Харківському напрямку. Відбито три атаки в районах Вовчанська і Глибокого. Тривають бойові дії на Лиманському напрямку - ЗСУ відбивають атаки РФ.

ЗСУ контратакують на Харківщині. Аналітики ISW назвали головний "козир" українських атак. Сили оборони України проводять активні контратаки на Харківському напрямку на фоні обмежених наземних атак РФ на північ та північний схід від Харкова.

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