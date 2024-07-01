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ЗСУ пішли в атаку на сході: є успіхи на двох напрямках – експерт

Олексій Тесля
1 липня 2024, 17:48
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Втрати окупантів серед особового складу та військової техніки суттєво зросли, наголосив Олександр Мусієнко.
ЗСУ пішли в атаку на сході: є успіхи на двох напрямках – експерт
ЗСУ йдуть вперед на фронті / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ситуація із забезпеченням українських військ покращилася, при цьому на деяких напрямках ЗСУ не тільки обороняються, а й атакують, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як наголосив він у коментарі "24 каналу", у напрямку Кремінної та на Куп'янсько-Лиманському напрямку в українських захисників були успіхи.

"Поки що тактичні. Але це теж успіхи. Такі дії Сил оборони змушують ворога звужувати ділянки наступальних дій. На сьогодні атаки ворога зводяться до основних напрямків ударів. Це - Донецька область", - зазначив експерт.

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Водночас він зазначає, що за останній час втрати окупантів серед особового складу та військової техніки суттєво зросли.

За словами Мусієнка, підрозділи Сил оборони отримали більше артилерійських снарядів, а тому ворожі ресурси знищуються активніше. При цьому важливо те, що українська зброя дістає до ворожих артилерійських систем.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії з мікрорайону "Канал", заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше дав тривожний прогноз щодо наступу РФ. Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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/ Главред

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