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Армія РФ окупувала Трудове і просунулася біля 8 населених пунктів - DeepState

Анна Ярославська
19 грудня 2024, 07:02оновлено 19 грудня, 07:43
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Аналітики DeepState оновили карту бойових дій.
ВДУ, deepstatemap
Росіяни окупували Трудове на Донбасі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ЗСУ, карта deepstatemap

Ви дізнаєтесь:

  • Де у росіян є просування на фронті
  • Як ситуацію коментують у Генштабі

Російські військові окупували Трудове Донецької області. Про це в ніч на 19 грудня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Повідомляють також, що окупанти також просунулися біля семи населених пунктів, а саме - в Успенівці, Кураховому, біля Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження в Донецькій області.

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Крім того, аналітики вказали на просування окупантів біля Загризового Харківської області.

Що кажуть у Генштабі

У зведенні Генштабу за 18 грудня зазначено, що на Покровському напрямку противник 45 разів атакував у районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки. Сили оборони відбили 38 штурмів.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 22 спроби прорвати оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове і Дачне.

На Времівському напрямку противник 24 рази атакував українські підрозділи біля Костянтинопільського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара і Сторожевого.

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія продовжує рухатися на Покровському напрямку. Дуже скоро в місті почнуться бої, вважає танкіст 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Циган".

18 грудня стало відомо, що російські військові окупували село Сонцівка Донецької області. Росіяни також просунулися біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожового, у Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що чисельність угруповання військ країни-агресора Росії в Україні постійно зростає і ситуація на лінії фронту дуже напружена.

Начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко повідомив, що армія країни-окупанта РФ намагається захопити Велику Новосілку Донецької області. Не виключено, що у росіян є плани щодо атаки на Дніпропетровську область.

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