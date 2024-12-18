Стрімко зросла: Сирський розповів про кількість військових РФ в Україні

Головна мета ЗСУ - завдати противнику максимальних втрат на полі бою.

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Кількість солдатів РФ в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/osirskiy

Головне із заяви головнокомандувача:

Чисельність російських військ в Україні збільшилась

Інтенсивність війни продовжує зростати

У ЗСУ є стратегія захисту від противника

Чисельність угруповання військ країни-агресора Росії в Україні постійно зростає і ситуація на лінії фронту дуже напружена. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Le Monde.

"Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів", - наголосив він. відео дня

За його словами, інтенсивність війни продовжує зростати як за масштабом, так і за чисельністю військ.

Зокрема, Сирський підкреслив, що "конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил".

Головнокомандувач ЗСУ також додав, що це значно вплинуло на тактику, яку використовують війська на полі бою. Однак, за його словами, у ЗСУ є стратегія захисту від противника, який переважає за військовою міццю, озброєнням і солдатами.

"Наша головна мета в захисті - завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", - підсумував Сирський.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, танкіст 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Циган" заявив, що російська окупаційна армія продовжує рухатися на Покровському напрямку. Дуже скоро в місті почнуться бої.

Начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко повідомив, що армія країни-окупанта РФ намагається захопити Велику Новосілку Донецької області. Не виключено, що у росіян є плани щодо атаки на Дніпропетровську область.

Крім того, операція ЗСУ в Курській області РФ ускладнилася через погодні умови та постійні обстріли. Станом на середину грудня Україна втратила половину раніше контрольованих територій. Через чотири з половиною місяці після початку операції кожен підрозділ ЗСУ перейшов в оборону.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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