Скоро почнуться міські бої: боєць ЗСУ розповів про важку ситуацію під Покровськом

Щодня окупанти просуваються вперед. До міста залишилося шість кілометрів.

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Боєць "Циган" розповів про ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, скріншот

Коротко:

Армія РФ цілеспрямовано йде вперед

Скоро почнуться бої у Покровську

Розпочався бій за Нововасилівку

Російська окупаційна армія продовжує рухатися на Покровському напрямку. Дуже скоро в місті почнуться бої. Про це сказав танкіст 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Циган" у коментарі AFP.

"З кожним днем вони все просуваються та просуваються. На кілометр як мінімум, тобто вже тут залишилося кілометрів шість", - сказав він.

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За його словами, під час бойового завдання не доводиться думати про смерть - "їдеш, як на роботу".

"Скоро почнуться міські бої. Буде, не знаю, що далі. А тут у місті дуже важко", - додав боєць.

Зі свого боку, боєць ЗСУ з позивним "Мучной" розповів, що на Покровському напрямку російські війська розпочали штурм Піщаного і вже змогли вийти на його околиці. Зараз цей район - головний напрямок удару ЗС РФ.

"Також росіяни атакують по флангах, і вже почався бій за Нововасилівку. Також ЗС РФ контратакують і залітають у північну частину н.п. Даченське і вже мають закріплення", - додав боєць.

За його словами, для стабілізації Покровського напрямку потрібні додаткові резерви. Ці люди мають бути мотивовані на боротьбу, а не просто "бусифіковані".

Новоасилівка на карті / deepstatemap

"Одночасно з цим, південніше противник здійснив прорив, який є охопленням з півдня Новооленівки та з півночі Українки. До обох цих сіл [росіяни] вийшли до околиць, зараз за них почнуться бої. Наступати ворог буде тут жорстко, для цього він відновив свої сили і вже ставить за мету захопити ці два населені пункти", - розповів військовий.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Російські військові окупували село Сонцівка Донецької області. Про захоплення армією РФ населеного пункту в ніч на 18 грудня повідомили аналітики проєкту DeepState. Росіяни також просунулися біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожового, у Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

17 грудня аналітики DeepState повідомили, що військові РФ захопили Ганнівку і просунулися поблизу ще восьми населених пунктів.

Військовий оглядач Денис Попович розповів, що окупаційна армія прорвалася за Курахівське водосховище, що створило нову загрозу для українського угруповання на цій ділянці фронту.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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